Aste, è tempo di orologi preziosi da Cambi

Cambi scandisce il tempo con un’asta interamente dedicata agli orologi da polso. Segnatevi queste coordinate: Milano, Via San Marco 22, giovedì 20 giugno. I protagonisti? Oltre 170 esemplari, pronti a passare di mano – di polso – nel corso della vendita live. E ce n’è per tutti i gusti: dai super marchi come Rolex, Audemars Piguet, Cartier e Omega, fino alle firme indipendenti, uniche, innovative. Sguardo agli highlights del catalogo.

Si parte dal top lot: un rarissimo orologio Patek Philippe Ref 2499/100 da polso con calendario perpetuo in oro giallo con fasi lunari. «Nel 1950», spiegano da Cambi, «Patek Philippe introdusse la ref. 2499 per sostituire il suo primo orologio da polso cronografo con calendario perpetuo ref. 1518. I primi esemplari della ref. 2499 conservano tratti molto simili alla ref. 1518, come i numeri arabi applicati e i pulsanti cronografici rettangolari per gli esemplari della prima serie. Tuttavia», proseguono, «la cassa era completamente nuova, con anse scanalate sovradimensionate. Il lancio della ref. 2499 rimase l’unico orologio da polso con calendario perpetuo sul mercato e mantenne il suo status per quasi 3 decenni. Estremamente raro, i collezionisti più esigenti di Patek Philippe e gli appassionati di vintage ritengono che la ref. 2499 sia uno degli orologi da polso più perfetti mai prodotti, in quanto conserva un fascino vintage insieme a pratici aggiornamenti moderni come il vetro zaffiro. L’attuale esemplare, al meglio delle nostre conoscenze non è mai apparso sul mercato e si presenta in eccellenti condizioni generali». La stima? Va di pari passo con la sua rarità, è di € 250.000-350.000.

Restiamo in tema di rarità. Troviamo un importante Rolex Daytona ref 16589SACI in oro bianco 18k con quadrante pavé di diamanti e zaffiri incastonati, lunetta in zaffiri taglio baguette, garanzia e scatola originale, NOS. La nascita del Cosmograph Daytona con movimento automatico Zenith, modificato da Rolex nel 1988, ha dato il via a un approccio completamente nuovo all’idea di cronografo sportivo, aggiungendo gioielli alla casa “Coronata”. A partire dalle ref 6270 e 6269, impreziosite da diamanti, Rolex iniziò a proporre i suoi modelli iconici senza timore di stravaganze. Ogni pietra preziosa richiede tecniche e metodi specifici per il taglio, la lucidatura e l’incastonatura e ogni orologio è impreziosito da un talento artistico e artigianale. La valutazione pre-incanto, qui, è di € 100.000-150.000.

Lotto 169, si vola in casa Patek Philippe, con il cronografo ref 5980/A da polso flyback in acciaio inossidabile con data, garanzia e scatola di presentazione, «sigillato e mai aperto», specificano dalla casa d’aste. Qualche accenno sulla sua storia: presentata nel 2006, la ref. 5980/1 è stata lanciata insieme alla ref. 5711, sorella solotempo, lo stesso anno in cui l’intero Nautilus ha festeggiato il suo 30° anniversario. Al momento del lancio, si trattava di un progetto completamente nuovo, poiché il modello Nautilus non aveva mai incorporato una funzione cronografica. «Uscita di produzione nel 2014», specificano da Cambi, «la referenza 5980 è uno dei migliori orologi sportivi moderni della sua categoria, il presente orologio è conservato nella sua unica condizione sigillata. Mai esposto ad alcun uso, l’orologio offerto è completo di tutti gli accessori adatti ai collezionisti più esigenti. Rappresenta un’importante pietra miliare per l’intera collezione Nautilus, la ref. 5980 è ormai un’icona per una generazione di collezionisti». Stima: € 60.000 / 90.000.

Quarto e ultimo prezioso pezzo della nostra ricognizione, ecco l’elegante Patek Philippe Worldtime ref 7130G in oro bianco 18k, edizione limitata “New York”, con garanzia e scatola di Tiffany & Co. E un’altra storia che vale la pena raccontare: «In occasione della Grand Exhibition The Art of Watches 2017 di New York Patek Philippe presenta un’edizione limitata di 75 esemplari di Worldtime 7130 con un particolare sfondo che raffigura il famoso Skyline della “Grande Mela”», rivelano dalla casa. «Realizzato in oro bianco e oro rosa questo particolare orologio è impreziosito dalla presenza dei diamanti sulla ghiera e sulla fibbia. Ciò che rende ancor più unico questo specifico orologio invece è il prestigioso rivenditore: Tiffany & Co. Il presente lotto infatti riporta sulla garanzia il timbro del rivenditore ed è custodito in una scatola dell’iconico azzurro che rappresenta la storica maison». Stima: € 40.000-50.000. Appuntamento a giovedì per l’esito finale.