Aste, i gioielli di Christie’s brillano a New York

Dall’élite della società americana alle star del cinema italiano. Diamanti incolori e colorati, pietre preziose e gioielli di una bellezza elegante, transitati da prestigiose collezioni. Gioielli straordinari intrisi di storia e fascino, insieme a pezzi vintage firmati da incisive e rinomate case come Bulgari, Cartier, Tiffany & Co e Van Cleef & Arpels.

Siamo da Christie’s, nella Grande Mela. La maison detiene attualmente il record d’asta per la vendita di una collezione di gioielli con la vendita, a maggio dello scorso anno, della Heidi Horten Collection per $ 202 milioni. Dopo l’eccezionale successo di Gioielli Online a marzo, la casa d’aste presenta ora la selezione di Magnificent Jewels, in una delle “piazze” più attraversate e importanti per il mercato dei gioielli, insieme a quelle di Ginevra e Hong Kong. L’incanto ha appuntamento dal vivo l’11 giugno, in concomitanza con la vendita di Gioielli Online, aperta dal 4 al 13 giugno. La portata è indicata dal top lot, The Eden Rose: un diamante rotondo Brilliant Fancy Intense Pink, in catalogo con una stima di $ 9.000.000-12.000.000.

Tra gli highlights dell’asta Magnificent Jewels, la raffinatezza di Beauty in Design: Magnificent Jewelry from the Collection of Sunny Crawford von Bulow e Ala von Auersperg Isham. Una collezione dalla cura eccezionale, assemblata dalla famosa ereditiera americana che mette in luce l’eleganza senza tempo del design chic e disinvolto di Van Cleef & Arpels. Un esempio è la collana di smeraldi, rubini e diamanti intagliati Van Cleef & Arpels stimata a $ 200.000-300.000, incentrata su uno smeraldo colombiano splendidamente intagliato. Un altro importante dialogo è quello con la collezione di Fritz e Lucy Jewett che comprende una preziosa selezione di rubini e zaffiri, in particolare un anello di zaffiri e diamanti taglio smeraldo di 18,31 carati con stima di $ 150.000-250.000; insieme a quello con gli eccezionali pezzi di provenienza notevole dalle collezioni di Jeanette Edris Rockefeller e Margaret Thompson Biddle.

Tra i magnifici gioielli di Christie’s, presenti anche importanti pietre colorate e diamanti. Spiccano un gruppo di diamanti colorati taglio antico del peso rispettivamente di 40,56, 40,38 e 26,63 carati (stima $ 1.600.000-2.550.000), un anello incentrato su un diamante a taglio brillante modificato a cuore blu vivido di fantasia di 2,28 carati (stima $ 1.600.000-2.600.000) e un eccezionale anello di diamanti rosa vivido fantasia di 3.18 carati (stima $ 3.000.000-5.000.000). Infine, a completare la vendita, si affianca la raffinata selezione di preziose borse da sera di Bulgari, Cartier e Van Cleef & Arpels, che vantano a loro volta una provenienza notevole tra cui la Duchessa di Windsor e Silvana Mangano, star del cinema italiano.