Aste, in arrivo l’arte moderna e contemporanea di Blindarte

Proseguono gli appuntamenti autunnali con le aste italiane di arte moderna e contemporanea: a Napoli, il 27 novembre, Blindarte presenta la vendita di Arte Moderna e Contemporanea, con più di 200 opere tra grandi nomi del Novecento fino ai giorni nostri, in un ricco catalogo che ripercorre le espressioni artistiche di oltre un secolo.

Tra i top lot figura sicuramente una scultura in acciaio, vetro, iuta e carbone di Jannis Kounellis: Senza titolo (lotto 148), proveniente dalla Sprovieri Gallery di Londra, verrà offerta in asta con una stima di € 75.000 – 100.000. Iconico l’Autoritratto delle nuvole (lotto 42) del maestro Giorgio de Chirico, tra i protagonisti assoluti della vendita: realizzato nel 1948 e pubblicato nel catalogo generale curato da Claudio Bruni Sakraischik, il dipinto, che gioca sulla maschera e sull’abito antico come dispositivo pittorico, è valutato € 180.000 – 240.000. E ancora, impossibile non menzionare la piccola – 21,9 x 26,7 cm – Natura morta (lotto 35) di Giorgio Morandi, un disegno, sarà offerto all’incanto con una stima di € 30.000 – 40.000. Ultimo, ma non di certo per importanza, vediamo il grande dittico Programma Notturno (lotto 130, stima € 50.000 – 80.000) di Mario Schifano; realizzata in smalto alla nitro su tela, l’opera è emblematica della sperimentazione mediatica dell’artista.

Accanto a questi nomi, dal catalogo emerge un tessuto di lavori che parlano di astrattismo storico (descritto dai lavori di Scanavino, Turcato, Perilli), di poesia materica (con Kounellis e Ceroli) e di installazione concettuale (vediamo Daniel Buren e Leandro Erlich). Da segnalare che alcuni di questi, come la grande tela Celebrazione del cerchio di Emilio Scanavino (lotto 74, stima € 18.000 – 24.000) o Desertico di Giulio Turcato (lotto 60, stima € 7.000 – 10.000), provengono da un’importante collezione napoletana, ulteriore testimonianza della forte presenza della casa d’aste sul territorio partenopeo.

Ci sono anche artisti più contemporanei all’asta da Blindarte, come Sam Falls, Navid Nur, Karin Davie, e ancora Pierluigi Pusole, Luigi Presicce, Antonio Riello, Jonathan Guaitamacchi, Luna Berlusconi. In tema di fotografia, invece, si segnala un gruppo di opere provenienti dalla cartella The Indomitable Spirit 1979-1989. Photographers + Friends United Against AIDS, realizzata in occasione della mostra presso il Whitney Museum of American Art, New York, ad opera di Cindy Sherman (la sua chromogenic print del 1979-1989 è stimata 12.000/16.000€), Robert Rauschenberg, Close Chuck, Bruce Weber, William Wegman, Jan Groover, Duane Michals e Annette Lemieux. Sempre all’interno della sezione fotografica, presenti Douglas Gordon (Blind Carol Linley (white eyes), from Hollywood Blind Stars Series, stimata € 6.000-8.000), Nobuyoshi Araki (Colorscapes del 1991, stimata € 6.000-8.000) e Ugo Mulas (la cui cartella Marcel Duchamp, New York del 1972 è stimata € 12.000-16.000). E per finire Mimmo Jodice, recentemente scomparso, Blindarte lo omaggia con una fotografia del 1995 intitolata Mediterraneo, pubblicata sulla copertina del libro Mediterranean. Mimmo Jodice. Photographs.

I lotti saranno esposti a Milano, presso la sede di Blindarte in via Palermo 11, dal 19 novembre fino al giorno dell’asta, con aperture quotidiane dalle 11:00 alle 19:00 (esclusa domenica 23). Mentre l’asta si svolgerà il 27 novembre alle 18:00 a Napoli (e naturalmente online, in live streaming) nel quartier generale di via Caio Duilio 10.