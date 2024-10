Aste, le opere più costose di Louis Fratino

Louis Fratino, classe 1993, astro nascente dello star system contemporaneo. La sua peculiare estetica queer lo ha reso uno dei giovani nomi più acclamati (e da tenere d’occhio) del mercato internazionale.

Dal 26 settembre al 2 febbraio, presso il Centro Pecci di Prato, l’artista statunitense è protagonista di Louis Fratino. Satura, la mostra a cura di Stefano Collicelli Cagol – la prima grande mostra personale per Fratino, in assoluto – che testimonia lo strabiliante percorso del pittore dal 2017 ad oggi, e in particolare l’influenza che la tradizione artistica, letteraria e cinematografica italiana ha avuto sulla sua produzione (qui la nostra recensione).

L’artista è inoltre tra i protagonisti della Biennale Arte 2024, Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere, con una serie di tele che raccontano l’esperienza da outsider delle persone LGBTQ+, criticando la complessità delle dinamiche sociali che ancora oggi queste ultime devono affrontare.

Queste sono le sue opere più pagate in asta.

An Argument (2021). $ 730.800

Il primo top price dell’artista americano è quello realizzato dalla tela An Argument (2021). Primo lotto della The Now Evening Auction di Sotheby’s, del 16 novembre 2022, quest’olio su tela, stimato tra $ 200.000 e i $ 300.000 viene aggiudicato dal suo attuale proprietario al prezzo di $ 730.800. L’opera, esposta per la prima volta nella sede parigina di Galleria Ciaccia Levi nel corso della mostra Louis Fratino: Growth of the Earth, raffigura la tenerezza e la tensione tra due amanti che riposano dopo una discussione. Le forme arrotondate e la calda atmosfera ricreate dal pittore nel dipinto rendono quest’opera una delle più emblematiche della sua produzione.

Flower Market (2022). $ 504.000

Christie's il 14 maggio 2024 nel corso della newyorkese 20th/21st Century Evening Sale. In questo olio su tela l'artista dipinge un folto e vivace insieme di fiori, esposti per la vendita in quella che sembra essere, come suggerisce il titolo stesso dell'opera, la bancarella di un mercato. Di nuovo, possiamo scorgere nel dipinto la spontaneità del pennello di Fratino risaltata dalle forme imprecise e addolcite di tutti gli elementi raffigurati, un omaggio alla delicatezza e alla semplictà che contraddistinguono tutte le sue opere. Flower Market (2022) è il secondo top lot di Fratino. Il valore effettivo della tela, in questo caso stimato tra i $ 150.000/200.000, polverizza in sala ogni pronostico realizzando un risultato sorprendente di $ 504.000

Tristan Drinking Soup (2017). $ 365.400

Tristan Drinking Soup (2017) chiude il podio dei top lot di Fratino. Il soggetto dell’opera, intento a bere da una coppa, è raffigurato nudo in tutta la sua vulnerabile e ordinaria umanità. Colto in un momento intimamente quotidiano, Tristan, l’ex compagno dell’artista, veicola il messaggio di una nuova e più contemporanea concezione di uomo in cui il virile si tinge di purezza sviluppandosi in forme più addolcite. Questa tela, la cui più rosea stima non superava i $ 70.000, viene battuta infine per $ 365.400 nel corso della Post-War and Contemporary Art Day Sale di Christie’s New York il 13 maggio 2022.