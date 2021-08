Aste, le opere più costose di Picasso

Un altro anno d’oro per Pablo Picasso, in testa alla classifica semestrale dei top 10 artists stilata da Artprice – ve ne parlavamo qui. Con un totale di $352,169,000 generati nelle aste globali nella prima metà 2021, l’Artista-Minotauro è riuscito a infrangere ancora una volta la barriera dei 100 milioni con la vendita di Femme assise près d’une fenêtre ($103,4 milioni), un risultato raggiunto ad oggi da 5 dipinti dell’autore. Ma quali sono le opere più costose di Picasso mai passate all’asta? Di seguito il podio delle sue performance migliori.

1. Les Femmes d’Alger (versione “O”). $179,4 milioni

«Il capolavoro degli anni ’50 di Picasso», così Christie’s, nel 2015, presentava Les Femmes d’Alger (versione “O”) prima dell’incanto che l’avrebbe incoronato come il dipinto più costoso mai esitato fino ad allora. Ispirata a Femmes d’Alger dans leur appartement di Eugène Delacroix, la tela è appartenuta ai collezionisti americani Victor e Sally Ganz (che avevano comprato, nel 1956, l’intera serie delle Donne di Algeri) ed è stata venduta da Christie’s nel 1997 al mercante londinese Libby Howie. L’ultimo, fortunato acquirente? Secondo il New York Post, ad acquistarla nel 2015 per la cifra di $179,4 milioni fu il magnate del Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani.

2. Fillette à la corbeille fleurie. $115 milioni

A possedere Fillette a la corbeille fleurie, già nel 1905, furono i fratelli Leo e Gertrude Stein, che la acquistarono (per 150 franchi!) dalla Galerie du Vingtième Siècle di Clovis Sagot; nel 1968 la tela passò al Syndicate of The Museum of Modern Art, New York, e approdò ben presto nella collezione di David e Peggy Rockefeller, gli ultimi proprietari prima della vendita di Christie’s da 115mila dollari, nel 2018. «In questo capolavoro, Picasso rivela il suo singolare splendore in una dea senza tempo e affascinante che osserva l’universo», dichiarava allora Marc Porter di Christie’s. Ma questo non è bastato a placare le polemiche di chi ha accusato l’artista di strumentalizzare il corpo di una giovane – riconosciuta da alcuni studiosi come Linda, una giovanissima prostituta. Picasso il rivoluzionario, Picasso il genio. Picasso il seduttore, il machista, il predatore. È possibile separare l’opera dall’artista? Ne parlavamo nella prima puntata del podcast “Polemichette” che potete recuperare qui.

3. Nude, Green Leaves and Bust. $106,4 milioni

Ultimo capolavoro della nostra classifica, Nudo, foglie verdi e busto è un’opera del 1932, The Year of Wonders della carriera di Picasso – come lo definiva una mostra alla Tate Modern nel 2018. «Non c’è dubbio», scriveva William Rubin, «che il 1932 segni l’apice dell’intensità e del successo febbrili, un anno di capolavori estatici che raggiungono un vertice nuovo e sconosciuto sia nella pittura che nella scultura». Aggiudicato da Christie’s New York per 106,5 milioni di dollari nel maggio 2010, il dipinto fu realizzato in un unico giorno e ritrae l’amante Marie-Thérèse Walter.