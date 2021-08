Chen Danqing è il terzo artista contemporaneo più costoso all’asta

Abbiamo tanto sentito parlare dell’impresa di Beeple, il digital artist che ha sconvolto il mercato dell’arte con un’aggiudicazione da $69,3 milioni per un’opera NFT (qui). Siamo rimasti tutti incantanti dalle performance di Jean-Michel Basquiat, che con un totale d’asta semestrale di $303,5 milioni ha conquistato i collezionisti a suon di scheletri e corone (qui). Ma se vi dicessimo che al terzo posto del podio semestrale stilato da Artprice, per le opere d’arte contemporanea più costose del 2021, c’è un lavoro di Chen Danqing? La sua tela Shepherds, conclusa nel 1980, ha raggiunto un tetto di $25,2 milioni (spese incluse) all’incanto Modern & Contemporary Art di Poly International Beijing di giugno, moltiplicando senza indugio il precedente traguardo dell’artista.

Shepherds, l’opera dei record

È un bacio rubato tra due pastori il soggetto che ha strappato il nuovo primato di Chen, catapultando il suo autore nell’etere dei nomi contemporanei cinesi più costosi del presente – insieme a Zeng Fanzhi e Chen Yifei. Shepherds – questo il titolo del dipinto di 78,6 x 52,3 cm – appartiene alla cosiddetta serie tibetana, un ciclo di sette oli incentrati sul Tibet che comprende anche City of the Two, Mother and Child, One City, Shampoo, Pilgrimage e Kamba Man. L’obiettivo dell’artista? Ritrarre in modo veritiero, puro, non filtrato la quotidianità di quelle terre che ebbe modo di scoprire a partire dal 1976, lontano dalle influenze politiche che avevano caratterizzato la prima fase della sua carriera.

Nato a Shanghai nel 1953, Chen Danqing si è trasferito negli anni 80 negli Stati Uniti, dove ha ottenuto la cittadinanza. Affascinato dalla pittura occidentale e, in particolare, dal lavoro di Jean-François Millet, è considerato tra i padri del Nuovo Realismo in Cina e ha esposto tra le altre alla Biennale di Venezia e al Guggenheim di New York. Tra le sue opere più costose passate sotto il martello delle aste, Going to Town No.3 del 1981 ($3,553,500), Sinology research institute del 2001 ($3,293,370) e National Study Institute del 2001 ($1,823,808).