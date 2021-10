Christie’s, ancora successi sul fronte NFT

Ve lo avevamo anticipato ad agosto, questo sarebbe stato un evento da non perdere. La vendita di Christie’s No Time Like Present – la prima dedicata all’arte NFT mai offerta in Asia da una casa d’aste internazionale – si è chiusa con un totale record di HK$ 121.642.750, il 292% della stima minima iniziale. E non solo. Secondo quanto riportato dalla maison di Pinault, si tratterebbe anche della cifra più alta raggiunta in Asia per un’asta online, con 168 offerenti, oltre 16.400 visitatori e CryptoPunk 9997 dei Larva Labs aggiudicato come top lot dell’incanto per HK$ 33.850.000 (quasi 5 volte la stima alta di HK$ 6.800.000).

«Abbiamo fatto ancora una volta la storia con questa vendita fenomenale che ha stabilito numerosi record nelle arene di NFT e aste online in Asia», dichiara Jacky Ho, Vice President e Head of Evening Sale, 20th & 21st Century Art Department, Asia Pacific, «spingendo anche le nostre aste NFT globali a superare la soglia di 100 milioni di dollari. La nostra vendita inaugurale di NFT in Asia ha completato l’impronta globale di Christie per questa categoria rivoluzionaria e non vediamo l’ora di continuare a possedere e guidare lo spazio NFT e le conversazioni sull’arte digitale in Asia e oltre».

Anche l’artista Shawn Yue, l’ultimo proprietario di questa ricca collezione (che non includeva solo NFT, ma anche dipinti, orologi e oggetti quotidiani), esprime la sua soddisfazione per il risultato: «Sono entusiasta che la mia collaborazione con Christie’s abbia raggiunto esiti così eccezionali. Questa vendita rappresenta una retrospettiva della mia carriera negli ultimi 20 anni e sono felice che i collezionisti di tutto il mondo rievochino così le mie passioni nella vita e nell’arte. Il successo della vendita No Time Like Present non solo rappresenta un regalo memorabile per il mio 40° compleanno, ma anche, cosa più importante, va a beneficio della Fondazione Make-A-Wish Hong Kong che sostiene i bambini con malattie gravi. Non vedo l’ora di intraprendere un nuovo capitolo del mio viaggio nel collezionismo insieme a Christie’s».