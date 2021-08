Christie’s, in arrivo la prima asta di arte NFT in Asia

A pochi giorni dall’annuncio di una nuova sede al The Henderson di Hong Kong, Christie’s prosegue la sua avanzata a Oriente e presenta No Time Like Present, il primo incanto di arte NFT offerto in Asia da una casa d’aste internazionale. Una vendita online, disponibile per 11 giorni dal 17 al 28 settembre, «destinata a stabilire un’altra pietra miliare nella storia della Crypto Art»: così gli esperti comunicano la prossima manche in una partita che, negli ultimi mesi, ha fruttato alla maison ben 93,2 milioni (oltre il doppio dei suoi competitor).

Tra gli highlights dell’incanto, un gruppo di CryptoPunks «eccezionalmente rari» creati da Larva Labs, seguiti dai Bored Ape Yacht Club di Yuga Labs («una collezione di 10000 Bored Ape NFTs – oggetti da collezione digitali unici che vivono sulla blockchain di Ethereum») e dall’ultima creazione degli stessi Larva Labs, The Meebits («20.000 personaggi unici in 3D»). «Questa asta segna la prima volta in cui BAYC e Meebits saranno offerti al di fuori di qualsiasi piattaforma di trading NFT», prosegue il comunicato di Christie’s, sottolineando gli sviluppi di un settore in continuo divenire.

Everydays: the First 5000 Days di Beeple ($69,3 milioni), i Cryptopunks di Larva Labs ($17 milioni), le opere digitali dell’appena diciottenne FEWOCiOUS ($2,16 milioni): sono solo alcune delle performance straordinarie che hanno tracciato la strada di Christie’s – e del mercato dell’arte in generale – negli ultimi mesi. Tra i segnali più emblematici, la maison di François Pinault riporta due dati essenziali: il 73% degli iscritti alle aste NFT è del tutto nuovo su Christie’s e ha un’età media di soli 38 anni (13 in meno rispetto a quella dei clienti delle altre vendite). No Time Like Present, giusto? Non avremmo saputo dirlo meglio.