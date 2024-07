Da Ed Ruscha ad Agnes Martin: grafiche e libri d’artista sono all’asta da Art-Rite

C’è un nuovo appuntamento da segnare in agenda, a Milano, è l’asta di Art-Rite di grafiche, libri d’arte e d’artista. Quando? Il 17 e il 18 luglio. Riflettori puntati su ben 820 lotti, con uno sguardo speciale a pubblicazioni difficilmente reperibili sul mercato e stime particolarmente competitive. In altre parole: destinata, insieme, a collezionisti neofiti e veterani.

Qualche nome in catalogo, per rendere l’idea. Troviamo un portfolio di 10 litografie su carta traslucida di Agnes Martin tra i pezzi forti di Art-Rte, si intitola Senza titolo (Recent Paintings) e risale al 2000 (lotto 99, stima: €1500 – €3000). «Realizzato in occasione della mostra presso la Pace Wildenstein di New York del 2000», spiegano dalla maison, «il portfolio sintetizza a pieno quel senso di delicatezza, fragilità e rigore geometrico arricchito da una spiccata carica emozionale che ha distanziato la ricerca di Martin dalla rigidità minimalista». La valutazione pre-incanto: €1500 – €3000. Si diceva, particolarmente competitiva.

Discorso analogo per Andy Warhol, un’altra superstar del mercato. Eppure la brochure edita in occasione della mostra del MoMA di New York nel 1989 The Modern Star. Andy Warhol. A Retrospective – vale a dire la più significativa retrospettiva dell’opera di Warhol dell’epoca – va all’asta per “soli” €600 – €1000. E, sempre del re della Pop Art, una pubblicazione per bambini senza testi e completamente illustrata su cartoncino del 1983, potrebbe trovare un nuovo proprietario per €300 – €600. A proposito di chicche e di affari.

Non solo. Di sicuro interesse per gli amanti del genere della rivista è Parkett, che per anni ha ospitato le voci più interessanti del panorama artistico internazionale. «All’incanto andrà la collezione completa, ad oggi quasi introvabile, con tutte le 101 pubblicazioni», spiegano gli esperti di Art-Rite. E menzionano in particolare il Vol. 18, che contiene al suo interno una litografia originale di Ed Ruscha (stima: €1500 – €3000). In bella compagnia, in ambito di riviste, con un nucleo dipubblicazioni di Art-Rite Magazine (lotti dal 411 al 420, stima: € 200,00 – € 400,00), proprio l’esperienza che ha dato il nome e ha ispirato la casa d’aste meneghina, avvalendosi della collaborazione dei grandi artisti della scena newyorkese, da John Baldessari a Joseph Beuys.

Ultimi pit-stop della nostra anteprima. Il primo è A catalogue raisonné, un catalogo monografico illustrato del 2004 che comprende l’intera eredità artistica di Barnett Newman (stima: €700 – €1000). Mentre del 1969 è il catalogo monografico illustrato Dentro-fuori lo specchio di Michelangelo Pistoletto (stima: €300 – €600) e del 2006 il catalogo ragionato di Lucio Fontana (tomo I e II) che passa in rassegna oltre 40 anni di lavoro e 4000 opere dell’autore (stima: €600 – €900).