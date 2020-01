David Hockney torna in asta dopo i grandi record

Sotheby’s ha annunciato che una delle immagini più famose della carriera di David Hockney sarà offerta con una stima di 20-30 milioni durante la vendita serale di Arte Contemporanea che si terrà a Londra l’11 febbraio. The Splash (1966) è la compagna di A Bigger splash (1967) della Tate Modern, che è una delle opere più conosciute di Hockney e un’immagine chiave degli anni ’60.

In passato, Splash ha stabilito un record per Hockney quando ha venduto per 2,9 milioni di sterline da Sotheby’s a Londra nel 2006. Da allora, diverse opere di Hockney hanno venduto per prezzi decisamente più alti. Il percorso di crescita ha visto il suo apice alla fine del 2018, con la vendita di Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) per 90,3 milioni di dollari da Christie’s a New York, fissando il record mondiale per un artista vivente.

Splash fa parte di una serie di tre dipinti simili: il più grande è A Bigger Splash nella collezione della Tate Modern, che è simile a quello in vendita per composizione e dimensioni. Un terzo dipinto, A Little Splash (1966), rimane in una collezione privata e non è mai stato venduto pubblicamente.