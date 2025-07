Design Miami 2025: tutte le tappe tra Aspen, Seoul, Parigi e Miami

Compie 20 anni di attività nel 2025 Design Miami, la fiera internazionale dedicata al design da collezione. E festeggia in grande con un programma che attraversa quattro città e introduce nuove modalità di interazione con il pubblico e le comunità locali. Oltre alle fiere principali di Parigi e Miami Beach, il marchio inaugura In Situ, un’iniziativa pensata per ospitare esperienze regionalizzate che riflettano le specificità culturali e progettuali dei territori coinvolti. Si parte a fine luglio con la prima tappa del calendario globale.

Prima tappa: Aspen

Per la prima volta nella storia ventennale di Design Miami, la stagione si apre ad Aspen (Colorado) il 31 luglio, con A Day of Design in Aspen with Range Rover. Si tratta di un evento di un solo giorno realizzato in collaborazione con l’Aspen Art Museum durante ArtCrush. Curato da Ashlee Harrison, propone attivazioni e momenti di incontro pensati per un pubblico selezionato.

Design Miami 2025, l’approdo a Seoul

A settembre, Design Miami approda in Corea del Sud con una mostra di 14 giorni a Seoul. Si intitola Illuminated: A Spotlight on Korean Design: l’attivazione, parte dell’iniziativa In Situ, è organizzata con la Seoul Design Foundation e ospitata all’interno del Dongdaemun Design Plaza (progettato da Zaha Hadid). A cura di Hyeyoung Cho, l’esposizione esplora il design coreano storico e contemporaneo, mettendo in luce pratiche artigianali, innovazione e identità culturale. Una novità che apre una nuova geografia per la fiera, allargando il dialogo a un contesto fino ad ora inedito nel percorso della piattaforma.

La scelta di Seoul come tappa del calendario 2025 non è casuale ma riflette il crescente ruolo della Corea del Sud nel panorama globale del design e nel mondo dell’arte. Negli ultimi anni, il Paese ha visto un’esplosione di interesse internazionale visibile dall’alto numero di gallerie estere che da dieci anni a questa parte decidono di aprire sedi nella capitale coreana, ma anche dalle mostre che vedono protagonista la cultura coreana che stanno spopolando in Occidente.

A Parigi, con un programma più esteso

A ottobre – non a caso lo stesso mese di Art Basel Paris – Design Miami torna a L’hôtel de Maisons per la terza edizione della sua fiera parigina. L’appuntamento di quest’anno si distingue per la presenza più ampia mai vista di gallerie e per un programma Design at Large rafforzato. Le opere, selezionate per dialogare – o contrastare apertamente – con l’architettura del XVIII secolo dell’edificio, spaziano dal design storico a quello contemporaneo.

Il gran finale a Miami

Il programma si conclude con la fiera di Miami Beach, in scena dal 3 al 7 dicembre (ovviamente in concomitanza con il colosso Art Basel Miami), a cura di Glenn Adamson. Con il tema Make. Believe., questa edizione offre uno spazio di riflessione sulla storia della fiera e sulle direzioni future del design. Tra gli appuntamenti previsti, anche un premio speciale promosso da Maison Perrier-Jouët, che culminerà in una presentazione centrale all’interno della manifestazione.