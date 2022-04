Fair Warning! Il giro del mondo delle aste

– Iniziamo da Londra con un nuovo traguardo di Nicola Samorì – l’italiano che indaga, scortica, erode la pelle, la superficie dei quadri. Si intitola Miriade (2018) la tela monumentale che lo scorso 28 aprile, alla New Now di Phillips, ha scalzato il record precedente ($ 74.762, Van Ham Kunstauktionen) con un’aggiudicazione da £ 81,900 ($ 102,563). Altre performance dalla stessa vendita: un Kehinde Wiley da £ 289,800 ($362,917), un Rafa Macarrón da £ 239,400 ($ 299,801) e un Eddie Martinez da £ 239,400 ($ 299,80). Tutti realizzati entro gli ultimi 20 anni, s’intende. Viva la “vernice fresca” di Phillips.

– Tappa a New York: sembra ci sia un Twombly da tenere d’occhio tra le fila della Contemporary Art Evening Sale di Sotheby’s, in calendario il prossimo 19 maggio. Proviene dalla serie Blackboard, e già l’indizio potrebbe bastare per farsi un’idea del suo valore sul mercato. La stima? Una cifra compresa tra $ 40 e 60 milioni. Trovate qui tutti i dettagli, l’annuncio è di martedì.

– Prosegue la dinosauro-mania del mondo delle aste. Dopo esemplari come Stan ($ 31,8 milioni, Christie’s 2020), Big John (€ 6.7 milioni, Drouot 2021), Sue ($ 8 milioni, Sotheby’s 1999) ed Henry (€ 300,000, Cambi 2021), ecco che Christie’s New York annuncia uno scheletro di Deinonychus – Hector, se vi sentite in vena di confidenze – tra gli highlights del 12 maggio. Rinvenuto nel Wolf Creek Canyon, nel Montana, tra il 2012 e il 2014, è il Deinonychus più completo oggi esistente, è sempre appartenuto a privati ed è stato esposto solo una volta, al Museo di Storia Naturale di Copenaghen. Ma quanto può costare vantare un protagonista di Jurassic Park nel salotto di casa? Secondo gli esperti, $ 4-6 milioni.

– Bonhams, è tempo di contemporaneo. O, forse, dovremmo dire di antesignano. La sede di New York annuncia la vendita dell’iconico Amiga 1000 e di alcune opere d’arte digitali create da Andy Warhol. «Con l’Amiga», spiegano dalla maison, «Warhol è stato in grado di creare immagini digitali in movimento, continuando il suo primo interesse per il cinema utilizzando questa tecnologia all’avanguardia. I file non alterati, come realizzati dalla stessa mano di Warhol, possono essere visualizzati solo nel loro ambiente nativo, utilizzando l’hardware e il software originali Amiga inclusi nella vendita». Stima: $ 200.000-300.000.

– Si chiude con una cifra record l’incanto di Sotheby’s Hong Kong per il diamante blu più grande al mondo. «Un esemplare davvero unico», lo definivano così, già prima dell’asta, gli esperti della maison. Detto, fatto. Il prezzo finale per The De Beers Cullinan Blue, mercoledì 27 aprile, ha toccato quota $ 57,5 milioni, a partire da una stima su richiesta. Niente male, dopo 8 minuti di bidding battle, per un anonimo collezionista di Hong Kong.

– Ancora Sotheby’s, ancora Hong Kong. Ancora prezzi da capogiro, in effetti. L’incredibile Spider IV (1996) di Louise Bourgeois – ve lo anticipavamo qui – è stato battuto mercoledì scorso per HK $ 129,2 milioni (circa US $ 16,4 milioni). Vale a dire la cifra più costosa di sempre per una scultura offerta in Asia. Nel corso della stessa giornata, poi, una riconoscibile Dora Maar (1939) di Pablo Picasso ha trovato casa per 169,4 milioni di dollari HK (21,6 milioni di dollari) – il secondo prezzo più alto per l’artista-minotauro in Asia e il debutto per “la donna che piange” sotto il martello di Hong Kong.