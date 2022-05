Fair Warning! Il giro del mondo delle aste

– Prima segnalazione della settimana: senza dubbio le vette clamorose toccate da Sotheby’s, a New York. A partire dai capolavori della Macklowe Collection, che lunedì ha chiuso la partita a quota $ 922,2 milioni, la cifra più alta mai vista per una collezione all’incanto. Ma anche Pablo Picasso ($ 67,5 milioni), Claude Monet ($56,6 milioni) e Paul Cézanne ($ 41, 7 milioni), protagonisti indiscussi della Modern Art Evening Sale. Sono guanti bianchi per l’arte contemporanea, giovedì sera, The Now e The Contemporary Evening Sale hanno raccolto insieme $ 283,4 milioni. Il totale della settimana? $ 1,1 miliardi e 36 nuovi record d’artista firmati dalla major. Per tutti i dettagli, date un’occhiata qui.

– Michelangelo omaggia Masaccio, e fa record. È di € 24 milioni il nuovo traguardo per un disegno passato all’asta, l’inedito nudo del Buonarroti lo ha raggiunto da Christie’s Parigi lo scorso mercoledì 18 maggio, nel pieno della Drawing Week (accompagnata da una ricca Gallery Weekend dell’arte contemporanea) sulle rive della Senna. Qui trovate la storia del bozzetto – e le più celebri aggiudicazioni a sette zeri per le opere su carta.

– Ancora Paris, si cambia categoria. Dopo il caso del Cimabue in una cucina di Compiègne e il fantomatico Caravaggio dimenticato in una soffitta di Tolosa, ecco che un sigillo imperiale dell’imperatore Qianlong viene riscoperto in un’abitazione privata francese. Indisturbato, anonimo, senza valore tra gli scaffali di una libreria per circa tre decenni, il prossimo 16 giugno farà il suo debutto all’asta tra gli highlights della vendita di arti asiatiche di Sotheby’s, a Parigi. La stima degli esperti: € 100,000 – 150,000.

– «Il nostro totale di $ 225 milioni di vendite segna un traguardo fondamentale, il più alto mai raggiunto nella storia della casa d’aste». Commenta così Jean-Paul Engelen, President, Americas and Worldwide Co-Head of 20th Century & Contemporary Art, al termine della vendita newyorkese di mercoledì. Solo qualche numero, per rendere l’idea: Untitled di Jean-Michel Basquiat, proveniente dalla collezione di Yusaku Maezawa, ha realizzato $ 85 milioni – vale a dire il 50% in più rispetto all’ultima vendita del dipinto nel 2016. Relief Éponge bleu sans titre (RE 49) di Yves Klein sfiora per poco i $ 20 milioni. E poi 39=50 di Alexander Calder – leggete qui la storia di questo titolo singolare – raggiunge senza sforzo il prezzo di $ 15,6 milioni.

– Un raro vaso cinese blu cobalto del XVIII secolo ha sfiorato i £ 1,5 milioni ($ 1,8 milioni) all’asta di Dreweatts., a Newbury, in Inghilterra. Una cifra decisamente sopra le stime, considerata la valutazione iniziale di £ 150.000 ($ 186.000). «Il risultato», rivela l’esperto della maison Mark Newstead, «mostra l’elevata richiesta della migliore porcellana prodotta al mondo. Un risultato favoloso e abbiamo il privilegio di averlo venduto a Dreweatts».

– Lempertz, si vola a Colonia. La casa d’aste tedesca punta i riflettori sui vecchi maestri. Incluso un raro Murillo riscoperto dopo un secolo di dequalificazione (ve ne parlavamo qui). Gli highlights della sessione: il caraveggesco Ritratto di filosofo ha polverizzato le stime (€ 25,000 – 30,000) con una vendita da € 162,000. E non è da meno la Festa di nozze paesana di Jean Miense Molenaer, che raggiunge veloce il tetto di 323,000, a partire da una stima alta di 250,000.