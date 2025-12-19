A Dallas, la casa d’aste Heritage Auctions continua a fare la storia per tutto quel segmento speciale che include fumetti e memorabilia – soprattutto sportivi e cinematografici – all’incanto. Dopo il record per le scarpette rosse indossate da Judy Garland sul set del Mago di Oz (ben $ 32,5 milioni nel 2024), ecco adesso un nuovo traguardo: un’opera originale del 1977, e precisamente la mezza pagina creata dall’illustratore Tom Jung per Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza, è stata venduta per $ 3,875 milioni, diventando rispettivamente il cimelio e la locandina di Star Wars più preziosi mai venduti all’asta.

Era uno dei lotti di punta della vendita di due giorni Hollywood & Entertainment Signature®, che ha chiuso con un totale brillante di $ 7,71 milioni, oltre 2.600 offerenti internazionali, più di 600 lotti passati sotto il martello. Il dipinto di Jung – la prima immagine ampiamente pubblicata utilizzata per promuovere Star Wars – ha infranto ogni record esistente del franchise, superando la miniatura dello X-Wing Red Leader ($ 3,125 milioni da Heritage nel 2023) e la spada laser di Darth Vader ($ 3,654 milioni). La sua vendita stabilisce anche un nuovo record mondiale d’asta per qualsiasi opera di poster cinematografico, eclissando drasticamente il precedente tetto di $ 687.500 raggiunto da Heritage per l’opera di Bob Peak intitolata Apocalypse Now .

«Questo non è solo un record per Star Wars», dichiara Charles Epting, Heritage’s Director of Consignments, Pop Culture & Historical. «È un momento epocale per l’intero settore dei collezionabili e delle opere d’arte della cultura pop. Questo dipinto ha definito il linguaggio visivo di uno dei film più amati di tutti i tempi e il suo impatto è ancora chiaramente apprezzato dai collezionisti di altissimo livello». Il dipinto è stato consegnato direttamente dalla famiglia del produttore Gary Kurtz, offrendo a fan e collezionisti la rara opportunità di acquisire un pezzo fondamentale dalla provenienza impeccabile e sottolineando ulteriormente l’impegno di Heritage Auctions nel presentare le opere più significative e storicamente significative della cultura popolare.