12 marzo 2026

Il mercato dell’arte globale è tornato a crescere

Mercato

di

A dirlo è il nuovo Art Basel and UBS Global Art Market Report 2026: buona ripresa per le vendite di fascia alta e risultati record per le aste internazionali

art basel report 2026
Art Basel Paris 2025 Courtesy of Art Basel

Buone notizie dal mercato dell’arte. Secondo The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2026, il sistema è tornato a crescere nel 2025, trainato da una rinnovata fiducia nel segmento di fascia alta e da una ripresa delle vendite all’asta. «Il mercato ha accolto con favore un cambio di direzione nel 2025, passando dalla contrazione degli anni precedenti a una crescita modesta», spiega Clare McAndrew, firma del report e fondatrice di Arts Economics. In numeri: un aumento del 4%, per un totale di 59,6 miliardi di dollari nel 2025. Le vendite aggregate per dealer e aste sono migliorate, con il settore dei dealer in crescita del 2% su base annua (34,8 miliardi di dollari) e le vendite all’asta pubbliche in crescita del 9% (20,7 miliardi di dollari) – mentre le vendite private segnalate sono diminuite del 5% (poco meno di 4,2 miliardi di dollari). Una svolta questa, senz’altro, nella direzione del mercato dell’arte dopo due anni consecutivi di valori in calo, ma la ripresa è ancora disomogenea e le vendite sono rimaste al di sotto del picco del 2022. Complice, ovviamente, la situazione geopolitica incerta: «Mentre alcune categorie di opere d’arte sono state relativamente isolate dagli effetti diretti dei dazi, la più ampia incertezza politica e la frammentazione commerciale hanno creato sfide per le imprese, incidendo sui prezzi e sull’offerta», specifica ancora McAndrew. «Un più ampio passaggio al protezionismo e a vendite più focalizzate sul mercato interno comportano anche rischi a lungo termine, poiché il commercio d’arte dipende fortemente dalla circolazione internazionale e dall’accesso a un pubblico globale. I primi indicatori suggeriscono che il commercio transfrontaliero di opere d’arte è rimasto sostanzialmente stabile nel 2025, ma l’evoluzione di questi flussi sarà fondamentale per la crescita futura del mercato».

In termini di aree geografiche: i tre principali mercati dell’arte – Stati Uniti, Regno Unito e Cina – rappresentano il 76% delle vendite globali in valore, stabile su base annua. Gli USA in particolare si confermano il ​​mercato più grande (44% delle vendite in valore, in crescita dell’1% su base annua), non è una novità, seguiti a grande distanza da Regno Unito (con una quota stabile al 18%) e Cina (al 14%, in calo dell’1%). Menzione speciale per la Francia, quarto mercato globale, e il più grande dell’UE, che ha aumentato la sua quota di mercato dell’1%, dritto fino all’8%. Mentre il quadro generale dei mercati europei più ampi ha dato segnali contrastanti, con una crescita in Svizzera (+13%), Austria (+13%) e Spagna (+6%) e i mercati tedesco e italiano che hanno rallentato rispettivamente del 10% e del 2%.

Courtesy of Sotheby’s

Bene per le vendite delle fiere, con un aumento del 4% su base annua e la quota più alta dal 2022. E bene – molto bene – per le aste, cresciute del 9% (fino a 20,7 miliardi di dollari) e trainate da diversi traguardi nella fascia alta del mercato. Solo due esempi per rendere l’idea: il record assoluto per il settore del design (l’Hippopotame Bar di François-Xavier Lalanne da 31,4 milioni) e l’incredibile ritratto di Klimt da 236,4 milioni (qui la sua storia), entrambi assegnati da Sotheby’s, a New York, nel secondo semestre dello scorso anno. Hanno riscritto la storia delle aste, nel giro di pochi giorni soltanto. Mentre le vendite private sono diminuite del 5%, attestandosi a poco meno di 4,2 miliardi di dollari.

Parentesi dealers. Quasi la metà (il 42%, per la precisione) ha registrato un aumento delle vendite nel 2025 (+ 7% su base annua), mentre il 33% ha registrato un calo e il 25% ha chiuso con vendite stabili. Parallelamente, i costi operativi totali dei dealer sono aumentati in media di circa il 5% nel 2025 – un valore superiore al tasso di inflazione nella maggior parte dei principali mercati dell’arte e superiore alla crescita delle vendite aggregate, a indicare persistenti difficoltà finanziarie. Nonostante l’aumento dei costi, il ritorno a una crescita positiva delle vendite ha contribuito a stabilizzare i margini per alcuni dealer. La quota di coloro che hanno registrato una redditività inferiore è scesa al 38% (in calo del 5% su base annua), mentre il 33% ha registrato un miglioramento della redditività e il 29% ha mantenuto livelli simili a quelli del 2024. Nota importante in termini di vendite per segmento: a confermarsi ancora una volta solida – è il feedback che arriva, costante, da tutte le ultime fiere – è stata la fascia bassa del mercato, con incrementi a due cifre nelle vendite medie per i galleristi con un fatturato inferiore a 500.000 dollari. Le vendite per i galleristi con un fatturato compreso tra 1 e 10 milioni di dollari sono leggermente diminuite (dell’1%), mentre nella fascia più alta del mercato – i galleristi con un fatturato superiore a 10 milioni di dollari – sono tornate a crescere del 3% dopo due anni di calo.

Art Basel 2025 in Basel
Courtesy of Art Basel

«Nel corso dell’anno», dichiara Noah Horowitz, CEO di Art Basel, «i galleristi hanno perfezionato i loro programmi e le strategie di coinvolgimento dei clienti con chiara intenzionalità, mentre le vendite legate alle fiere d’arte si sono rafforzate. Sebbene i costi elevati, l’incertezza geopolitica e le preoccupazioni tariffarie continuino a influenzare il business, la fiducia degli acquirenti è migliorata con il passare dell’anno, che si è chiuso con una serie di momenti di vendite dinamiche». Un altro dato interessante, sempre in ambito dealers: la rappresentanza delle artiste donne si è rafforzata nel 2025, raggiungendo la parità (50% delle artiste rappresentate) tra le gallerie del mercato primario e il 45% tra tutti i galleristi (in aumento rispetto al 41% del 2024 e al 35% del 2018). Le opere di artiste donne hanno rappresentato il 37% delle vendite in valore (in aumento rispetto al 28% del 2018) e il 44% per le gallerie del mercato primario. «Nonostante i recenti progressi», tiene però a specificare il comunicato ufficiale, «persistono disparità di genere nella progressione di carriera»: le donne che rappresentano il 55% degli artisti e il 43% delle vendite tra i galleristi con un fatturato inferiore a $ 250.000, rispetto al 35% degli artisti e al 27% delle vendite presso le gallerie con ricavi superiori a $ 10 milioni.

Da che cosa dipenderà, adesso, la possibilità di una crescita sostenibile? Secondo Horowitz, «dall’immissione sul mercato di opere eccezionali», ma anche «dall’approfondimento delle relazioni con i clienti» e «dall’ampliamento della partecipazione nell’ecosistema globale».

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui