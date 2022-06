Il Ponte: tutti gli appuntamenti di giugno

Ci siamo, ultime battute prima dello stop estivo. Una Milano calda come non si ricordava da tempo, per le strade e sotto la lente del mercato. Non fa eccezione Il Ponte Casa d’Aste, che già a maggio ha sfoggiato i suoi assi nella manica con un Concetto spaziale di Lucio Fontana da € 625.000, con una Crocifissione del 1954 da € 187.500, con le poeticissime Ombre vaganti di Fausto Melotti, andate per € 137.500 (qui). Non solo: grande successo per l’incanto di Gioielli, che ha chiuso partita con un fatturato di € 1,2 milioni e un diamante a goccia da € 1,2 milioni (qui). Ora è tempo del rush finale. A partire da Dipinti e Sculture del XIX e XX Secolo, protagonisti dell’incanto del 21 giugno con capolavori di Francesco Hayez, Federico Zandomeneghi, Domenico Morelli, Giovanni Boldini. A seguire, gli Orologi del 22 giugno e il Design del 23 e 24 giugno – inclusi i grandi nomi italiani come Carlo Scarpa ed Ettore Sottsass e i vasi in vetro soffiato di Yoichi Ohira, trovate tutti i dettagli qui.

I grandi ritratti. Morelli, Zandomeneghi e Boldini tra i Dipinti e Sculture del XIX e XX Secolo – Via Pontaccio 12, 21 giugno

Rolex da collezione. Gli Orologi de Il Ponte – Via Pontaccio 12, 22 giugno

Dopo il Salone del Mobile. Arti Decorative del ’900 e Design – Via Pitteri 10, Milano, 23 e 24 giugno 2022