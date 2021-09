Le anticipazioni di TEFAF Online 2021

Oltre 260 galleristi, circa 700 opere, un viaggio attraverso l’arte, i gioielli, il design. TEFAF – The European Fine Art Foundation torna online con un programma che racconta secoli di bellezza, tutti concentrati in un unico appuntamento dal 9 al 13 settembre. Qualche anticipazione? Un calamaio italiano a mo’ di granchio risalente al XVI secolo, presentato da Christophe de Quénetain (€200.000); preziose gouache di Versailles offerte da Wildenstein & Co. Inc per un valore che supera il milione; un’emblematica Attesa di Lucio Fontana e Choupatte di Claude Lalanne, esposte rispettivamente negli stand di Tornabuoni Arte e Ben Brown Fine Arts; e ancora una collana di perle art déco da 12,5 carati di Cartier, unica nel suo genere, nello spazio virtuale di FD Gallery ($300.000-500.000).

«TEFAF è scoperta e narrazione», dichiarava quest’estate Charlotte van Leerdam, Managing Director di TEFAF. «Siamo felici di portare questo spirito nel mondo digitale con TEFAF Online 2021. Lavorare con ciascuno dei nostri galleristi è un onore, non vediamo l’ora che arrivi settembre perché i visitatori possano imbarcarsi in un viaggio digitale alla scoperta della vera qualità dell’arte».

Tra un raro dipinto di Giovanni Battista Caracciolo nel booth di Galleria Porcini, un’Afrodite da €1,8 milioni – un tempo nei giardini di Villa Pamphilj! – in vendita da Galerie Chenel e un iconico Keith Haring proposto da Van de Weghe per $1,8-2 milioni, la seconda edizione online di TEFAF scandisce il tempo dell’arte a suon di punti fermi e di immancabili novità. Prima fra tutte la sezione TEFAF Collections, che valica i confini dell’esperienza virtuale attraverso le narrazioni curatoriali di Pierre Yovanovitch, Erwin Wurm, Courtney J. Martin, Faye Toogood, Amin Jaffer e Guillaume Kientz. E non mancheranno, ovviamente, nuovi protagonisti degli spazi digitali (oltre 10 gallerie inedite, comunicano da TEFAF), pronti ad arricchire il dialogo creativo senza limiti di epoche e di culture. Appuntamento al 9 settembre su www.tefaf.com.

Gli highlights di TEFAF Online 2021