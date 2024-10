Libri, autografi e manoscritti rari vanno all’asta da Gonnelli

Fondata nel 1875 a Firenze da Luigi Gonnelli, la Libreria Antiquaria Gonnelli è una delle più antiche e storiche librerie antiquarie d’Italia. Fin dai suoi primi anni di vita ha custodito preziose edizioni, libri antichi e rarità e i suoi locali erano frequentati da personaggi di cultura del calibro di Gabriele D’Annunzio, Giovanni Papini, Ferdinando Martini e Benedetto Croce. Quest’autunno, la maison offre all’asta Libri, Autografi e Manoscritti (8-10 ottobre), con circa 640 lotti suddivisi tra 5 sessioni. Inoltre, dal 26 settembre fino al 7 ottobre, una selezione di circa 30 opere dal catalogo saranno protagoniste della mostra Libri d’Artista: quando l’Arte Incontra il Testo, per poi essere battute all’incanto mercoledì 9 ottobre. Sguardo agli highlights della proposta.

La prima sessione è intitolata Autografi, Manoscritti, Musica: 120 lotti tra cui sono presenti numerose lettere di Gabriele D’Annunzio e un raro canovaccio riconducibile a Francesco Andreini della commedia dell’arte che vede come protagonista Pulcinella, personaggio iconico della commedia (lotto 52, base d’asta: 300 €). Il lotto 36 è interessante, si tratta di una lettera firmata da Benito Mussolini, il quale, piuttosto indispettito, rimprovera Sandro Giuliani, (capo redattore de Il Popolo d’Italia di Milano, quotidiano fondato dallo stesso Mussolini), per un articolo non soddisfacente (base d’asta: € 140). Ornato di policromie in oro, blu lapislazzulo, nero e rosso scuro a fare da sfondo a magnifici intrighi floreali, è invece il lotto 102, un prezioso Corano settecentesco che parte da € 2.400, trascritto e mano e impreziosito da miniature.

La seconda sessione – Futurismo, Libri del Novecento, Facsimili, Libri d’Artista – apre con una interesante selezione di manifesti futuristi stesi da Guillaume Apollinaire, Umberto Boccioni e Filippo Tommaso Marinetti; seguono oltre 40 edizioni di libri del Novecento, tra le quali spiccano la prima edizione del 1898 di Senilità di Italo Svevo (lotto 190, stima: € 6.500) e la prima, rara edizione inglese de The Mysterious Affair at Styles. A detective story, celebre romanzo di Agatha Christie del 1921 dove l’acuto detective Hercule Poirot fa la sua comparsa per la prima volta (lotto 159, base d’asta: € 460). Il libro ha un’illustrazione in stile Art Decò in copertina che cattura subito l’attenzione ma, causa delle restrizioni imposte dal tempo di guerra, l’edizione fu stampata su carta di bassa qualità e rilegata con una sottile rilegatura in tela.

Chiude la seconda sessione di vendita un bel nucleo di Libri d’Artista (alcuni di questi saranno prima esposti nella già citata mostra Libri d’artista: quando l’arte incontra il testo). I Libri d’Artista, infatti, invitano il lettore a un’esperienza estetica e intellettuale: ogni pagina può essere considerata come una tela, ogni parola un segno e ogni libro una finestra su un universo personale e irripetibile, non si limita a raccontare una storia ma è a tutti gli effetti un’opera d’arte. La mostra (e successivamente l’asta) ne presenta un’eterogenea selezione, che spaziano dagli splendidi Documents décoratifs di Alphonse Mucha, 72 tavole a colori contenenti un repertorio enciclopedico tra soggetti femminili, fiori, specie botaniche, carte da parati, vetrate, gioielli (lotto 253, base d’asta: 10.000), fino ai celebri Concetti Spaziali di Lucio Fontana (lotto 235, base d’asta: 400 €).

La carne al fuoco è tanta. La terza sessione conta circa 90 lotti riguardanti la Storia locale toscana: spiccano la quarta edizione del 1688 delle Memorie del calcio fiorentino di Giovanni Bardi, famosissimo trattato sul gioco del calcio fiorentino, pubblicato per le nozze di Ferdinando principe di Toscana e Violante Beatrice di Baviera (lotto 299, base d’asta: 1.000 €). Ecatonphyla è invece una rarissima edizione originale del marzo 1491 di uno dei testi sull’amore scritti dall’architetto Leon Battista Alberti: l’anziana Ecatonfilea (il cui nome significa “amata da molti” e dunque esperta in faccende amorose) si rivolge alle giovani donne presenti raccontando loro le sue esperienze personali e come non commettere i suoi stessi errori in amore; quale sia il tipo d’uomo da prediligere, come conquistarlo, e come tenerselo per sempre (lotto 379, base d’asta € 10.000).

Ci avviciniamo al finale. Nelle ultime sessioni di vendita troviamo circa 250 libri datati dal XVI al XIX secolo, tra i quali una copia miniata delle Epistole devotissime de Santa Catharina stampate da Aldo Manuzio nel 1500, primo libro in cui appare un elegante carattere corsivo (lotto 462, base d’asta: 9.000 €); le Gesta proxime per Portugalenses in India, Ethiopia, et aliis orinetalibus terris, rarissima prima edizione del 1506 nella quale vengono sommariamente raccontate le imprese d’armi più importanti compiute dai portoghesi in India e in Africa nel 1505 (lotto 395, base d’asta € 10.000); numerose prime edizioni di testi scientifici moderni come la Theorie analytique des probabilités (lotto 543, base d’asta € 8.000); lo Sketch of the analytical engine invented by Charles Babbage del 1843, (lotto 566, base d’asta € 5.000), mappe colorate a mano e uno straordinario insieme di testi di anatomia facenti capo a Berengario da Carpi, medico e anatomista italiano rinascimentale, reso unico dalle fitte postille e correzioni autografe dello stesso Autore (lotto 429, base d’asta € 20.000). Gonnelli non si risparmia, 640 lotti totali e tutti di altissimo valore .