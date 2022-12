Milano, Banca SISTEMA ARTE e Art-Rite insieme per l’Ucraina

Poche settimane fa l’annuncio, l’acquisizione della casa d’aste Art-Rite da parte di Banca SISTEMA ARTE – «un’importante evoluzione nella direzione di un progetto unico nel panorama italiano e anche internazionale», spiegava allora l’amministratore delegato di Art-Rite Attilio Meoli (qui). Ora la prima grande collaborazione tra le due realtà, con un’asta benefica che avrà luogo proprio oggi, a sostegno del progetto Salesiani con l’Ucraina. I protagonisti: i lavori di artisti contemporanei emergenti e affermati, in dialogo tra loro, da Linda Carrara a Maurizio Cattelan, da Gianni Dova a Luca Moscariello. Le coordinate: Milano, Palazzo Largo Augusto, ore 17. L’obiettivo è chiaro: coordinare l’accoglienza dei profughi ucraini presso le case salesiane sparpagliate per l’Italia. Fare del bene tramite l’arte, che già da tempo ha abbandonato i piedistalli d’avorio per aiutare, migliorare, partecipare.

«Dopo la prima ondata di generosità», spiega don Francesco Preite, presidente di Salesiani, «adesso ci troviamo nella necessità di continuare a garantire il sostegno a coloro che hanno dovuto ricorrere al nostro aiuto. La grande sfida è quella di continuare ad accogliere e garantire ai bambini e ragazzi un inserimento scolastico idoneo, equilibrato e continuativo nel rispetto delle loro possibilità e fragilità».

Ed eccoli i lotti della vendita charity. Una serie di salvadanai personalizzati nel corso di oltre 10 anni da artisti come Alberto Gianfreda, Lucrezia Zaffarano, Davide Coluzzi, Linda Carrara, con basi d’asta a partire da € 150. Alcuni nomi altisonanti, come Maurizio Cattelan, in asta con la sua 76.400.000 – CASSAFORTE SVALIGIATA (PART.). Il pronostico pre-incanto: una cifra compresa tra € 500 ed € 1000. E ancora una sfilata di proposte accessibili, dalla fotografia And…justice for all!, del 2011, ad opera di Chiara Tesser (stima: € 600-1200) fino a Bildung cover di Paola di Bello (stima: € 200-400) e a un nucleo di lavori di Elisa Bertaglia, passando l’Essenza dell’essere di Galliano Mazzon (stima: € 400-800), un ritratto di Mauro De Carli (stima: € 1500-2500), una litografia Senza titolo di Gianni Dova proveniente da una collezione privata di Pavia (stima: € 300-600) e per finire una serigrafia e collage su carboncino di Concetto Pozzati (stima: € 400-600). Appuntamento a oggi pomeriggio, nella sede di Palazzo Largo Augusto e online.

Asta di beneficenza per l’Ucraina, sguardo a 5 lotti del catalogo di Art-Rite