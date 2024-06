Non solo Art Basel: tutte le fiere da visitare a Basilea durante il weekend

Non solo Art Basel, la regina delle fiere che dal 13 al 16 giugno riunisce 287 gallerie internazionali (qui il nostro report nei giorni di preview). Sono tutti a Basilea i protagonisti dell’art system internazionale: super collezionisti, galleristi, mercanti d’arte da ogni parte del globo, poi uno stuolo di appassionati, i rappresentanti delle maggiori istituzioni. E la città svizzera li accoglie, con una lista di proposte dentro e fuori il colosso di MCH Group. Ecco la nostra guida alle fiere collaterali: Volta, Liste, June, Photo Basel e Design Miami/Basel.

Liste Art Fair

Quando? Fino al 16 giugno. Nata nel 1996, Liste promuove giovani artisti e aspiranti nuove gallerie, quest’anno sono ben 91 da 35 Paesi gli stand della fiera (di cui 23 al loro debutto). Le novità del 2024, vale a dire la 29esima edizione: innanzitutto la curatela, affidata a Peter Bläuer, cofondatore ed ex direttore di Liste, che ha assunto la posizione di direttore artistico ad interim dopo le dimissioni di Joanna Kamm. Non solo. Tra le novità, anche l’Helvetia Art Prize, un premio per i diplomati delle scuole d’arte svizzere, e HEK (House of Electronic Arts), una piattaforma per l’arte contemporanea che esplora e utilizza le nuove tecnologie.

VOLTA Basel

Quando? Fino al 16 giugno. Dove? Anche quest’anno, al Klybeck 610. Fondata nel 2005, la fiera VOLTA torna a Basilea con uno spazio boutique che riunisce artisti contemporanei e 45 gallerie da 24 Paesi – tutti selezionati attraverso un processo ad invito. Non mancano le novità. A partire dalla direzione artistica, che per il primo anno è affidata a Lee Cavaliere. Per quanto riguarda le sezioni, segnaliamo invece la nuovissima FIRSTS, progettata appositamente per dare visibilità agli espositori che arrivano a Basilea per la prima volta. Come nel caso di Odds and Ends, la galleria di Hong Kong che coltiva nuovi talenti della diaspora asiatica, il loro stand punta l’attenzione sulla ricerca di Amber Ng e Scott Sueme. Altre gallerie partecipanti: FIN Gallery, Christian Marx Galerie, Gallery Delaive, Spence Gallery, Lagos.

Photo Basel

La descrizione della fiera parla forte e chiaro: «Photo Basel is Switzerland’s first and only art fair dedicated to photography based art». Le coordinate: 41 gallerie e oltre 150 artisti in scena fino al 16 giugno, tutte incentrate sulla fotografia d’autore. E non mancano le novità. A partire dalla mostra Eyewitness Kurt Wyss in dialogue with Jean Dubuffet, uno sguardo sul lavoro dell’acclamato fotografo Kurt Wyss che ha ritratto l’artista francese una ventina di volte tra il 1970 e il 1985. E così “Novum”, la nuovissima sezione di Photo basel, che punta i riflettori su opere mai presentate prima (sono state create appositamente per Photo Basel o sono appena state riscoperte).

June Art Fair

June Art Fair, edizione numero 6. Quando? Fino al 16 giugno. Dove? Presso la Riehenstrasse 90B di Basel, un bunker di cemento trasformato in galleria secondo il progetto dello studio di architettura Herzog & de Meuron. Le protagoniste: 12 gallerie e 20 artisti provenienti da 10 Paesi. Scrivono dalla fiera: «Fondata dalle gallerie come alternativa all’esperienza di visione convenzionale delle fiere d’arte, June dà priorità a un formato aperto e si distingue per un gruppo di partecipanti altamente selettivo e intergenerazionale tra cui vengono incoraggiati il ​​dialogo e la collaborazione». E aggiungono: «Le sue dimensioni modeste rispetto alle fiere più grandi e la posizione comoda, nelle immediate vicinanze di Messeplatz e Art Basel, sono attributi notevoli che la rendono una destinazione chiave durante la Basel Art Week».