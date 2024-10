Non solo Artissima. Tutte le fiere da visitare durante la Torino Art Week 2024

Torna Artissima, edizione numero trentuno. E con questa tutta una serie di opening sparsi tra fondazioni, musei e gallerie, in una stretta sempre più collaudata tra i players del settore che prende il nome di Torino Art Week. Tra i pit stop da segnarsi in agenda, anche le “altre” fiere e gli eventi di arte diffusa che fanno bella la città, vale a dire Paratissima, Flashback, DIFFUSISSIMA® e The Others Art Fair. Ecco la guida di exibart per orientarsi tra il dedalo di proposte torinesi, a poche ore dal segnale del via.

Flashback Art Fair

È Flashback ad aprire il nostro tour, la fiera dove tutta l’arte è contemporanea. Dove? In Corso Giovanni Lanza 75. Quando? Dal 31 ottobre al 3 novembre (preview il 30 ottobre). «Questa edizione», spiegano le direttrici Ginevra Pucci e Stefania Poddighe, «si interroga sul significato profondo dell’equilibrio, stato di quiete che emerge dal bilanciamento delle forze. Un concetto che attraversa numerosi ambiti – dalla scienza all’economia, dalla politica alla biologia, fino alla sfera sociale e psicologica. E inevitabilmente anche l’arte. Ma il raggiungimento di tale equilibrio è davvero sinonimo di giustizia e correttezza?». Ci sono i grandi nomi tra i corridoi di Flashback, da Bruegel ad Hayez, da Fontana a Schifano, senza limiti tra arte fiamminga e big del Novecento (sono tutti contemporanei, si diceva, anche i capolavori datati 500 anni fa). Tra le gallerie della 12esima edizione, menzioniamo Arcuti Fine Art, Bottegantica, Galleria Canesso, Mirco Cattai Fine Art & Antique Rugs, Galleria dello Scudo, Flavio Gianassi – FG Fine Art, Galleria Carlo Orsi, NP – ArtLab e (per la prima volta) De Jonkheere. Dicono ancora dalla fiera: «Il pubblico si muove come un funambolo, tirato ora da un estremo della corda, ora dall’altro, chiedendosi se raggiungerà mai la sintesi, l’equilibrio, e se questo sia sensato, giusto, etico».​ Equilibrium?, con il punto di domanda finale.

Paratissima

Tappa numero 2: Paratissima. In una veste davvero speciale nel 2024, anno in cui la fiera festeggia i – primi – vent’anni del suo viaggio trasversale nel mondo dell’arte contemporanea. I protagonisti assoluti: 350 artisti estremamente eterogenei, dalle arti visive alle nuove forme di espressione digitale. Quando? Dal 31 ottobre al 3 novembre. Dove? In una sede inedita, gli Uffici | SNOS progettati da Iosa Ghini Associati, in quelli che una volta erano gli Uffici Seat Pagine Gialle, tra colori e giochi di luce. «Paratissima VENTI», rivelano gli organizzatori, «è il punto d’incontro tra passato e futuro, un’occasione per riflettere sulle correnti che hanno plasmato la nostra storia, ma anche un’opportunità per sperimentare nuove prospettive». L’obiettivo? Sempre lo stesso, da vent’anni: «Offrire al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente».

The Others Art Fair

Si procede con The Others Art Fair, «un progetto rivoluzionario, nato con l’obiettivo di intercettare il linguaggio delle nuove generazioni e valorizzare le realtà emergenti», che giunge quest’anno alla XIII edizione. «È una rassegna sperimentale che presenta le più innovative espressioni artistiche nazionali e internazionali», rivelano dalla fiera. Quando? Dal 31 ottobre al 3 novembre. Dove? Nella sede dell’International Training Centre of the ILO – International Labour Organization, in Viale Maestri del Lavoro 10, Torino – ma è «Nomade di natura» The Others, è ospitata sin dagli esordi in sedi non convenzionali, contribuendo a rivitalizzare e riconvertire edifici e strutture, e con questi l’economia di interi quartieri. Tra gli espositori del 2024: Artbite Project, Bianchizardin, Contemporary Cluster, Crag Gallery, Esh Gallery e Roccavintage.

DIFFUSISSIMA®

Arriviamo a Diffusissima, ovvero l’evento di arte diffusa che invade la città di Torino. Quando: dal 19 ottobre al 3 novembre, con un ricco programma di mostre, installazioni, performance, workshop e opere collettive. Dove: da Barriera di Milano, in piazza Teresa Noce, fino a piazza Solferino, passando per Palazzo Coardi di Carpeneto e Con/Temporary Space Macario di via Santa Teresa (per citare solo alcune delle tappe). Diffusissima, senza ombra di dubbio. Il tema specifico del 2024? Beyond Art, l’arte che incontra i grandi cambiamenti epocali che sono alle nostre porte. Ma attenzione: «Non è una fiera!», tengono a specificare gli organizzatori. «Si tratta di un progetto che porta l’arte a nuovi livelli di fruizione. Non più solo nei luoghi canonici ma in luoghi comuni, quelli che frequentiamo tutti i giorni. Nasce dall’esigenza concreta e culturalmente sentita di ripensare i luoghi comuni dell’arte». Parole d’ordine: diffusa, innovativa, aperta, sociale, interconnessa, emozionale.