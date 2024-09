Non solo The Armory Show. Guida alle fiere in corso a New York

È iniziato The Armory Show 2024 a New York (preview 5 settembre, apertura al pubblico 6-8 settembre). E porta con sé 235 gallerie da 30 Paesi, una bella sfilza di sezioni, altrettanti temi da approfondire, la recente acquisizione da parte di Frieze (ve ne parliamo in questo articolo, nel giorno della preview). Ma è in bella compagnia la maxi fiera del Javits Center. Coincide in primo luogo con i grandi opening nelle gallerie, pronte ad accogliere i collezionisti che si avventurano ben oltre i confini dei booth: come la personale di Hilary Pecis alla David Kordansky, il titolo è Warm Rhythm (4 settembre-12 ottobre); o la mostra Between dogs and wolves di Alexandre Lenoir da Almine Rech (6 settembre-19 ottobre); Mendes Wood DM presenta Grains of water, drops of earth di Josi e What happens at the seaside at dawn? di Laís Amaral (6 settembre-5 ottobre); mentre White Cube punta su Ibrahim Mahama, le sue opere sono esposte dal 5 settembre al 26 ottobre nel corso di A spell of good things. Non solo. Ricco anche l’elenco di fiere particolarmente eterogenee – per temi, per obiettivi – da tenere nei radar: si tratta di Collectible New York, Independent 20th Century, Clio Art Fair, Volta Art Fair e Art on Paper. E sono tutte in concomitanza con l’Armory Show.

Collectible New York

Collectible la conosciamo dal 2018 nella sua versione originale, a Bruxelles. Si presenta come «l’unica fiera dedicata esclusivamente al design contemporaneo da collezione» e nel 2024 sbarca a New York al Water Street Associates Building, proprio nel pieno della art week. Sono otto le sezioni che mettono in risalto gallerie, studi di design, designer indipendenti e istituzioni provenienti da tutto il mondo – sia espositori già veterani di Collectible, come la galleria di Anversa St. Vincents e la Max Radford Gallery, sia nuove realtà con sede negli Stati Uniti, a partire da Room 57 Gallery, Emma Scully Gallery, Nick Poe e Kouros Maghsoudi. «Dopo sette edizioni di successo a Bruxelles», rivelano Clélie Debehault e Liv Vaisberg, Co-founders di Collectible, «siamo entusiasti di impegnarci nello scambio culturale in questo prossimo capitolo e di sostenere le scoperte attraverso il design contemporaneo». Le date sono le stesse dell’Armory Show, fino a domenica 8 settembre.

Independent 20th Century

Independent 20th Century ha debuttato nel 2022 per sostenere, riabilitare ed enfatizzare il lavoro di artisti e movimenti d’avanguardia internazionali che hanno avuto luogo tra il 1900 e il 2000, li mette in mostra al Battery Maritime Building, costruito nel 1908. L’obiettivo? «Presentare artisti riconosciuti a livello internazionale, mettere in luce narrazioni meno note e rendere noto un lato della pratica degli artisti che persino collezionisti e musei ben informati ritengono degno di ulteriore attenzione curatoriale e di mercato». Ed ecco dunque la terza edizione, che include 32 espositori internazionali (solo su invito) come Salon 94, Luxembourg+Co, Nahmad Contemporary, Richard Saltoun Gallery e Almine Rech. Ma anche l’italiana P420 (Bologna), che presenta un solo booth dedicato al lavoro di Filippo de Pisis – proprio in concomitanza con la sua apparizione alla Biennale di Pedrosa.

Clio Art Fair

Torna fino all’8 settembre anche Clio Art Fair, la fiera d’arte contemporanea che si tiene ogni due anni e sfida le logiche del mercato tradizionale. L’intento è chiaro: «Rivolgendosi specificamente ad artisti senza alcuna rappresentanza esclusiva in una galleria di New York, Clio Art Fair concentra la sua attenzione sui tipi di arte contemporanea e sugli interventi creati da artisti indipendenti in tutto il mondo, dal 2014». Qualche nome? L’artista italiano Diego Santanelli, Luis Accorsi, Young Chang, Sonia Braun, Von Deon, per un totale di circa 180 opere di 30 artisti indipendenti. Dove? Nel cuore di New York al 456 W Broadway, nel quartiere di Soho. «A ogni artista indipendente», spiegano ancora dalla fiera, «viene dato il proprio spazio espositivo e la possibilità di interagire direttamente, senza filtri, con i collezionisti e gli amanti dell’arte che visitano lo spazio».

Volta Art Fair

Per la prima volta sotto la guida di Lee Cavaliere, Volta Art Fair torna a New York fino all’8 settembre, con oltre 50 gallerie da 18 Paesi. L’obiettivo: «Scoprire “Cosa c’è dopo?” nell’arte contemporanea», grazie ai focus curatoriali della fiera che nel 2024 parlano di collaborazione, di comunità, di dialogo culturale. A partire dal padiglione ucraino, in associazione con Razom, che punta i riflettori su quelle gallerie che lavorano nell’attuale zona di conflitto o nella diaspora ucraina. Appuntamento al Chelsea Industrial.

Art on Paper

Ancora un appuntamento da segnalare a New York: è Art on Paper, la fiera dedicata al medium della carta, quest’anno giunge alla sua decima edizione. Dove? Al Pier 36 del centro di Manhattan. Le protagoniste: 100 gallerie che, sotto la direzione di Nato Thompson, presentano la migliore arte moderna e contemporanea, ovviamente in versione on paper.