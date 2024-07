Old Masters, il verdetto di Sotheby’s Londra

Continua la settimana dei vecchi maestri di Londra. Dopo Christie’s, che ha fissato nuovi record per Tiziano e Quentin Metsys, ieri sera il turno della competitor Sotheby’s, con una selezione di old masters da £ 12,4 milioni finali (stima: £11,5-17,7 milioni). Parola d’ordine, rarità: il 40% delle opere non era mai stato offerto all’asta, o non incrociava lo sguardo del mercato da oltre un secolo.

Si parte con un piccolo dipinto devozionale di Lorenzo Bicci, conservato in uno stato di conservazione splendido, tutto un susseguirsi di dettagli raffinati e di ori. «L’opera è rappresentativa del ricco arazzo dell’arte religiosa fiorentina dei primi anni del XV secolo e riflette il graduale cambiamento di stile dal tardo gotico al primo Rinascimento che caratterizza il periodo», dicevano dalla maison, prima dell’incanto. L’esito: £ 156.000, su una stima di £ 60.000-80.000.

Invenduta, al lotto 4, una vera chicca del catalogo: è il paesaggio del XVI secolo di Herri met de Bles, un tempo appartenuto a Sir Peter Paul Rubens, che, come consuetudine, volle avere la sua parte e ridipinse alcune delle figure in primo piano. Un divertissement da £ 600.000-800.000 – ma la sala è rimasta a bocca asciutta.

Rientra nelle stime The Madonna and Child, a landscape through a window beyond, un dipinto appartenuto tra gli altri al banchiere e filantropo Alfred de Rothschild, realizzato da “Sandro Botticelli and Studio”. Prezzo finale: £ 3,4 milioni, a partire da una stima di £ 3-5 milioni. È il top lot della evening sale. Entro le valutazioni pre-incanto anche i fiori delicati di Anne Vallayer-Coster, pittrice alla corte di Maria Antonietta, aggiudicati per £ 132.000.

£ 780.000 per The Battle on the bridge di Arnold Böcklin, £ 240.000 per Ville d’Avray di Jean-Baptiste-Camille Corot e £ 348.000 per la veduta di Fiesole del Vanvitelli. La serie dei sei dipinti di Giandomenico Tiepolo, raffigurante le gesta della famiglia Porto di Vicenza ed esposta nel 2018 alla National Gallery di Londra, ha trovato un nuovo acquirente per £ 1,9 milioni.