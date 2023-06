Roma, in arrivo le auto e le moto da collezione di Babuino

Aria di novità da Casa d’Aste Babuino. La storica maison romana apre i battenti al settore Motorcars con la sua prima vendita dedicata a moto e auto da collezione. Segnatevi queste coordinate: 8 giugno, Via Dei Prati Fiscali. E quale momento migliore, alla luce dei nuovi traguardi del mercato internazionale, con una a Mercedes SLR Uhlenhaut Coupé del 1955 che l’anno scorso, da Sotheby’s, tagliava il traguardo fiammante di € 135 milioni. «Con difficoltà minime», rivela a exibart Giorgio Spolverini, Direttore Motorcars Milano, «il mercato multimiliardario dei veicoli classici regge da decenni ormai. Lo conferma un fitto calendario di eventi organizzati ogni settimana tra fiere, aste (online e non) e raduni d’epoca. Ciò che sta cambiando in questo ultimo periodo sono alcune visions. Per esempio, in passato c’era molto interesse per i veicoli prebellici, ora in calo a causa del cambio generazionale: alcuni quarantenni di oggi preferiscono i veicoli della loro infanzia, le cosiddette youngtimer, che però ancora non si sono completamente affermate. A livello europeo, soprattutto in Germania, Olanda, Belgio e Francia, è molto più diffusa la cultura del veicolo d’epoca completamente originale (preferibilmente in prima vernice o non restaurato)». Poi uno sguardo entro i confini nazionali: «Nel mercato delle auto classiche in Italia troviamo collezionisti puri ma anche molti “curiosi sognatori”. Diminuisce, quindi, la qualità dei veicoli “sincero” circolanti qui nello Stivale e s’innalza la necessità di un autentico restauro (purtroppo più o meno professionale). Infine, anche per via del ringiovanimento generazionale, sembra che la ricerca dei veicoli giusti sul web stia tornando alla ribalta. Però vedere, annusare e toccare di persona un’auto d’epoca, come permettiamo noi con le nostre aste dal vivo, resta tutta un’altra storia…».

Ed eccole le proposte della prima manche di Babuino. «C’è un top lot per ogni fascia di prezzo», prosegue l’esperto della maison. «Il nostro cuore batte per esempio per l’ultra rara Fiat 1400 Pininfarina (lotto 36), una vera e propria coupé glamour anni ’50, perfettamente in linea con il nostro claim ‘La dolce vita riparte da Roma’. E poi che dire dell’altra piccola perla Morris Traveller 1.3 allestimento Pavesi del 1971 (lotto 33) o, restando all’interno della stessa fascia, la Vanden Plas Princess 1.3 sempre del 1971 (lotto 32). Altrimenti si può respirare aria di storia vera e propria sulla sontuosa Rolls-Royce 25/30 appartenuta al Re Farouk I d’Egitto, ha ancora la targa originale ed è in vendita per € 80.000-140.000 (lotto 34). Se invece si vuole viaggiare coccolati, c’è la youngtimer Rolls-Royce Phantom del 2003 (lotto 35). E ancora l’Aston Martin DB9, Ferrari 612 Scaglietti, moto da corsa, scooters che hanno motorizzato l’Italia come l’MV Augusta, ma anche una particolarissima Lotus Esprit Cabrio. E la Fiat 600 Coupé Viotti allora? Insomma, ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche, con stime assolutamente realistiche. E questa sarà solo la prima di una lunga serie di aste dedicate». Si parte giovedì 8 giugno, ore 16, con le motorcars senza tempo di Babuino.