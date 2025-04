Siena e il Rinascimento, arriva la selling exhibition di Christie’s

Una selling exhibition tutta dedicata a Siena e al Rinascimento. Accade da Christie’s, che fino all’11 luglio organizza una selezione curata di opere di artisti senesi – in mostra e in private sales – realizzate dalla metà del XIV all’inizio del XVI secolo. Proprio mentre alla National Gallery di Londra è in corso la maxi mostra Siena: The Rise of Painting, 1300 ‒1350 – a proposito di eco internazionale.

«Nomi come Duccio, i fratelli Pietro e Ambrogio Lorenzetti e Simone Marroni», spiega John Hawley, Director, Head of Private Sales, Old Master Paintngs EMEA, «hanno creato dipinti di delicata precisione, utilizzando materiali sontuosi per esaltarne la brillantezza. Il successo di queste opere è evidente sia nelle generazioni di artisti senesi che hanno seguito il loro esempio, sia nel modo in cui queste immagini rapiscono il pubblico oggi, proprio come facevano con gli spettatori quasi settecento anni fa».

E quindi ecco il tour delle opere, contestualmente alla loro vendita, in giro per il mondo: saranno esposte al Christie’s Salon di Londra dal 14 al 28 aprile, e poi a ruota durante le Classic Week in programma a New York (maggio), Parigi (giugno) e Londra (giugno-luglio). I protagonisti? Artisti come Duccio, i fratelli Pietro e Ambrogio Lorenzetti, Simone Martini e Segna di Bonaventura, «che hanno rivoluzionato il linguaggio della pittura medievale», dicono da Christie’s, «introducendo una nuova sensibilità per il movimento, l’emozione e la narrazione visiva».

La mostra presenta una curata selezione di dipinti e di miniature su fondo oro realizzati tra la metà del Trecento e l’inizio del Cinquecento. Tra le opere in evidenza, anche Santa Agnese di Segna di Bonaventura (attivo a Siena tra il 1298 e il 1331), tempera su tavola con fondo oro.