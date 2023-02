Sotheby’s, i surrealisti (e la loro eredità) incantano Parigi

Sotheby’s torna nella Ville Lumière il 15 marzo con una sfilata di opere in pieno stile sognante, allucinato, surreale. In quella stessa sede che, nell’aprile del 1964, celebrava il 40° anniversario del movimento surrealista, con ospiti noti come Dalì, Arp, Man Ray, Dorothea Tanning, Victor Brauner, Max Ernst e Magritte. Il top lot della schiera? Anche stavolta il francese Francis Picabia, con un capolavoro appartenuto nientemeno che a Duchamp e Breton. Esattamente un anno fa, a Parigi, la primissima edizione di Surrealism and Its Legacy chiudeva i battenti con un clamore contagioso, scandito da un fatturato da € 33 milioni, un nuovo record per Picabia e una vendita white glove appena sfiorata, con un solo lotto invenduto e l’inizio di una nuova tradizione (date uno sguardo qui ). Ed eccola la seconda edizione del format:torna nella Ville Lumière il 15 marzo con una sfilata di opere in pieno stile sognante, allucinato, surreale. In quella stessa sede che, nell’aprile del 1964, celebrava il 40° anniversario del movimento surrealista, con ospiti noti come. Il top lot della schiera? Anche stavolta il francese, con un capolavoro appartenuto nientemeno che a

Ed eccole, una dopo l’altra, le proposte della maison parisienne di Patrick Drahi. A partire da Novia, Picabia lo dipinse nel 1916 e rappresenta la novia, la giovane fidanzata, la sposa, nelle vesti di un’insolita locomotiva. Due temi-pilastro, per l’artista, tutti racchiusi in un’unica tela: l’emancipazione delle donne nella società del dopoguerra e le innovazioni meccaniche di allora. «Sebbene fosse affascinato dal meccanismo del desiderio», spiegano da Sotheby’s, «ciò che lo interessava ancora di più era ciò che vedeva come la superiorità del ragionamento femminile». La stima della sua ossessione: € 2,5-3,5 milioni.

Magritte tra i pezzi forti di Sotheby’s, negli stessi giorni in cui la competitor Christie’s offre all’incanto il suo oiseau de ciel (ve ne parlavamo qui ) . Dipinto alla fine della sua vita, appena due anni prima di morire, prende il titolo da un dipinto di Vermeer – uno degli antichi maestri più venerati da Magritte per la sua tecnica magistrale e l’uso della luce. Forse vi risulta noto, dal 2011 è esposto al Magritte Museum di Bruxelles (stima: € 2-3 milioni) . Ultima anticipazione: Non solo. C’è La Leçon de musique ditra i pezzi forti di Sotheby’s, negli stessi giorni in cui la competitor Christie’s offre all’incanto il suoDipinto alla fine della sua vita, appena due anni prima di morire, prende il titolo da un dipinto di Vermeer – uno degli antichi maestri più venerati da Magritte per la sua tecnica magistrale e l’uso della luce. Forse vi risulta noto, dal 2011 è esposto al Magritte Museum di Bruxelles. Ultima anticipazione: Ed Ruscha. Proprio nell’anno della grande retrospettiva dell’artista che si terrà al Museum of Modern Art di New York, in programma per il 2023 (€ 1,5-2 milioni).

l’impressionante Eye with a fluid di