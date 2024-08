Torna l’asta di Phillips tutta dedicata a David Hockney

Nel 2022 Phillips inaugurava un’asta interamente dedicata a David Hockney, il format fu un successo e fece tutto venduto (in gergo si parla di “white gloves”). Nel 2023, la casa d’aste replicò l’esperimento e il risultato fu ancora lo stesso, una vendita da guanti bianchi, incluso The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (twenty eleven) – 2 January aggiudicato per £ 228.600. Il prossimo 19 settembre, Phillips proverà a ripetere l’esito brillante con la terza asta annuale in onore del pittore.

«Questa vendita autonoma», spiegano gli esperti, «è un evento chiave del calendario delle aste di Phillips a Londra, celebra uno degli artisti britannici più influenti del XX e XXI secolo». L’asta ripercorre una selezione variegata di opere rare, incentrate su diverse fasi della ricerca di Hockney, offerte in catalogo con diverse fasce di prezzo.

Non stupisce l’attenzione dedicata a Hockney, celebre soprattutto per i pool paintings, le ville e le piscine assolate di Los Angeles. Una produzione variegata che si estende dalla pittura alla fotografia, dal disegno alla grafica, e tocca anche una ricerca pionieristica in termini di tecnologia digitale nel campo delle arti visive. Da Christie’s, nel 2018, il suo Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) del 1972 veniva venduto per $ 90,3 milioni, diventando il dipinto più pagato al mondo, in asta, per un artista vivente (qui un elenco dei suoi top price).

La preview dell’asta 2024 di Phillips sarà aperta al pubblico dal 12 al 19 settembre presso la sede londinese, al numero 30 di Berkeley Square. Sguardo in anteprima ai primissimi lotti annunciati per l’asta-evento.

David Hockney all’asta, edizione 2024. Le primissime anticipazioni