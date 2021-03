‘Earth: Keith Arnatt, Heidi Bucher, James Capper’ da Alma Zevi, Venezia

ALMA ZEVI Venezia presenta “EARTH: Keith Arnatt, Heidi Bucher, James Capper”, «una mostra che esplora il lavoro radicale di tre artisti all’interno del contesto del paesaggio e della performance. Arnatt, Bucher e Capper usano la fotografia, il collage, il disegno e la scultura per dare una forma concreta a processi al contempo dura- turi ed effimeri. Combinando assieme queste diverse tecniche artistiche e documentarie, ciascuno di loro crea il proprio mondo, unico e autosufficiente. La mostra fa seguito alle precedenti presentazioni di ALMA ZEVI sul lavoro di Heidi Bucher (2019, 2017) e di James Capper (2017, 2015), mentre è invece la prima volta che l’opera di Keith Arnatt viene esposta in Italia dall’importante mostra Decomposition presso San Giovanni in Monte (Bologna, 1996)», ha dichiarato la galleria.

«Gli artisti britannici Keith Arnatt (1930-2008) e James Capper (1987-) e l’artista svizzera Heidi Bucher (1926-1993) condividono tutti una particolare connessione con la Land Art, movimento dominante in Europa e negli Stati Uniti negli anni Sessanta. Gli artisti associati a questo movimento si concentravano sull’espansione dei materiali utilizzati per la scultura introducendo, ad esempio, l’uso di terra, rocce e fango. Essi hanno inoltre integrato nella loro prat- ica elementi propri della Performance Art e della fotografia documentaria. È all’interno di questa cornice teorica quindi che si possono esaminare i singoli artisti inclusi in EARTH», ha proseguito la galleria.

Il percorso espositivo

«In mostra sono presentati alcuni lavori iconici di Keith Arnatt della fine degli anni Sessanta. Uno dei principali obiettivi dell’artista era la manipolazione delle percezioni che l’osservatore ha del suo corpo e del paesaggio che lo circonda. Le azioni che costituivano la sua arte erano pianificate ed eseguite da Arnatt stesso, che ideava spazi nel terreno che nascondevano specchi, o creavano ombre e illusioni ottiche. Self-Burial (1969) è una serie di fotografie che ritraggono l’artista mentre scompare gradualmente nel terreno, cancellando la presenza del corpo umano; la rimozione completa dell’artista dall’immagine indica la smaterializzazione dell’opera d’arte, portandola a “collassare” concettualmente su se stessa. In aggiunta, Mirror-Lined Pit (daisies) e Untitled (Mirror Plug), entrambe del 1968, sono esempi chiave degli scavi di Arnatt nel paesaggio, nei quali l’utilizzo degli specchi crea l’impressione che il ter- reno riappaia da uno spazio vuoto. Sia Self-Burial che Untitled (Mirror Plug) dimostrano l’ossessione di Arnatt verso

il concetto di assenza come presenza, uno dei principi fondamentali dell’Arte Concettuale del periodo: le tracce del corpo di Arnatt sono mostrate, o meglio parzialmente mostrate, attraverso una cavità nel terreno o un’ombra dai contorni umani», ha spiegato la galleria.