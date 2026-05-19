Il viaggio cosmico e poetico di Yuri Catania, in una mostra a Val Mara

Giardini notturni, astronauti e paesaggi alpini. Questo il territorio, tra dimensione domestica e immaginario cosmico, entro cui si muove la ricerca di Yuri Catania. Ed è questo il nucleo di Yuri in Wonderland, mostra personale visitabile fino al 12 giugno 2026 presso la Casa comunale Val Mara di Melano, nel Canton Ticino, che raccoglie 26 opere, tra fotografia, pittura, collage e scultura, delineando un percorso incentrato sul rapporto tra natura, tecnologia e visione fantastica.

L’esposizione prende avvio dal contesto più intimo della vita dell’artista: il giardino della CasaGalleria.ART di Rovio, nel territorio della Val Mara, dove Yuri Catania vive e lavora. Qui, accanto ai fiori coltivati dalla moglie Silvia e alla presenza del Monte Generoso, prende forma una riflessione che attraversa alcuni dei temi centrali della sua ricerca: la memoria del paesaggio, il tempo naturale, l’immaginario spaziale e la figura ricorrente dell’astronauta.

Il percorso espositivo si apre con Black Flowers Secret Garden, serie fotografica realizzata in condizioni di oscurità, in cui le immagini emergono grazie all’uso di una torcia, trasformando il giardino in uno spazio quasi teatrale e onirico. A questa sezione si collega A Day of Flowers, diario visivo composto da 365 fiori realizzati quotidianamente su iPad, che introduce una riflessione sul trascorrere del tempo e sulla ripetizione del gesto creativo.

Il paesaggio alpino entra invece nelle opere della serie My Generoso: una Montagna per Amico, dedicate al Monte Generoso e caratterizzate da immagini in bianco e nero dal tono contemplativo. A queste si affiancano i lavori di Hope x The Future, realizzati durante il periodo pandemico: fotografie custodite in teche di plexiglass che, illuminate con una torcia, proiettano nello spazio messaggi intagliati a mano.

L’immaginario cosmico emerge con maggiore evidenza in Moon Flowers Mission Pink Peonia, serie di lavori monocromatici in cui superfici materiche ispirate al paesaggio lunare ospitano piccoli astronauti sospesi nello spazio. L’opera costruisce un dialogo continuo tra dimensione minima e vastità cosmica, evocando una narrazione sospesa tra fantascienza e racconto poetico.

Una sezione centrale della mostra è dedicata ai lavori della serie Cartoni Animati, realizzati attraverso pittura e collage su supporti di recupero. Qui l’artista intreccia materiali eterogenei e immagini provenienti dalla cultura visiva contemporanea, mantenendo una forte attenzione per il carattere manuale e stratificato della superficie.

A chiudere il percorso sono le opere dedicate alla figura della donna astronauta, presenza ricorrente nella produzione di Yuri Catania. Le Astro Girl, sovradipinte in acrilico, introducono il tema della maternità e di una possibile “nuova genesi” nello spazio. Questo immaginario trova una traduzione tridimensionale in New Eva 2029, prima scultura in bronzo dell’artista, realizzata in collaborazione con la Fonderia Perseo. L’opera segna anche un nuovo passaggio nella pratica di Catania, che per la prima volta si confronta con la scultura monumentale.

Attraverso linguaggi differenti, Yuri in Wonderland costruisce così un itinerario che mette in relazione esperienza quotidiana e visione fantastica, natura e artificio, dimensione terrestre e proiezione cosmica, trasformando il tema del viaggio in una riflessione sul rapporto tra uomo, ambiente e immaginazione.