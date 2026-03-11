Imi Knoebel e il respiro silenzioso della pittura astratta: la mostra a Milano

Con Dorme un canto in ogni cosa, la Dep Art Gallery di Milano propone uno sguardo sulla pittura contemporanea seguendo l’intera carriera di Imi Knoebel, coprendo più di 40 anni di sperimentazioni, dal 1983 alle serie del 2025. Curata da Gianluca Ranzi, la rassegna mette in luce una coerenza concettuale che rivela aspetti fondamentali della configurazione, interrogando la natura stessa della grammatica interna, del pigmento e del medium.

Il titolo, tratto dal poeta Joseph von Eichendorff, suggerisce una vitalità implicita, una presenza nascosta che si traduce nel gesto artistico. L’opera si plasma nel dialogo calibrato tra fondo, linea e cromia, dispiegando il tempo nel suo farsi, le varianti sottili e le mutazioni che ne segnano lo sviluppo. Liberata da rimandi esterni, la pittura funge da strumento per sondare i parametri intrinseci del proprio agire.

Fin dai suoi anni alla Kunstakademie di Düsseldorf con Joseph Beuys, Knoebel ha esplorato le basi dell’apprensione cognitiva. In sintonia con la “pura visione” di Kazimir Malevich, sospende qualsiasi narrazione rappresentativa, concentrandosi sull’ordine immanente della creazione. La campitura acquisisce autonomia, l’apparato segue regole costitutive, mentre la tela si organizza come ordito compositivo, senza funzioni illustrative.

Il percorso documenta come l’artista abbia costruito un linguaggio grafico personale: le sagome si fanno simboli di un alfabeto indipendente, componendo un registro unico che traspare anche nelle tonalità scelte. I titoli alludono a connessioni nominali senza imporre referenti figurativi, mentre i moduli segnici oscillano tra leggibilità ed emersione estetica, talvolta scanditi dai profili lievemente irregolari della lastra, che introducono una inavvertibile deviazione dalla rigidità dell’assetto manifesto, aprendo il campo a un respiro poetico della trama.

Le serie esposte articolano questo impianto semiotico tramite confronti tra iterazioni distinte. I Portrait (1991–92) comprimono il visibile ai margini, con fasce cromatiche primarie che definiscono perimetri elementari. I titoli — nomi di donna quali Liselotte, Berta, Natalja, Nadeshda — non designano un soggetto, ma attivano una soglia relazionale: ciascun “ritratto” è posto in ideale conversazione con gli altri, secondo un meccanismo che privilegia la risonanza visiva. In Düsseldorf-Paris (2001) e Düsseldorf-Reykjavik IV (2000), le denominazioni non vincolano il fruitore, mentre i substrati combinano contrasti e interruzioni. Le Tafel (2016) sottolineano la frontalità rigorosa. Nelle serie più recenti — Zeichen, Ligatur, Etcetera (2025) — i segni, pur richiamando la scrittura, delineano un sistema inedito, espansibile e non predeterminato.

Una peculiarità delle opere tardive è l’uso di strati tonali perlacei, che rendono transitorie le superfici in base alle condizioni luminose e alla posizione di chi osserva. La luce naturale del mattino altera la percezione rispetto a quella del pomeriggio o della sera, mentre l’illuminazione artificiale può accentuare riflessi diversi a seconda dell’angolo. Così, le produzioni assumono una connotazione interattiva, non solo per matrice iconica e architettura, ma anche per la capacità di cambiare continuamente, integrando il tempo come dimensione generativa del loro farsi.

La serialità costituisce l’asse centrale della pratica: modulazioni di tono, proporzione e inclinazione guidano lo spettatore verso impercettibili differenze, ogni ciclo reinterpretando il precedente. Il reperto pittorico si dispone come un insieme aperto, in grado di dar luogo a strutture sempre nuove, dove il processo creativo coincide con la logica organica dell’esperienza.

I criteri di impiego dei supporti — alluminio, legno, componenti industriali — stabilisce pesantezza e leggerezza, mentre la stesura può saturare l’orlo o limitarsi a un accenno lungo il bordo. La dialettica strutturale ridisegna a tratti l’unità apparente, collocando il pezzo tra entità concreta e fenomeno impalpabile, istituzionalizzando un approccio teorico alla pittura come condizione di interazione percettiva.

Nel contesto dell’astrazione postbellica europea, Knoebel ridefinisce i confini della riduzione formale, trasformandola in principio fertile. Dopo la crisi dell’oggetto pittorico, la sua ricerca riformula i presupposti di persistenza della pittura nel XXI secolo, dimostrando che la sintassi astratta può produrre realtà tangibili.

Dorme un canto in ogni cosa testimonia una domanda radicale e costante: quali minimi riferimenti consentono a un lavoro di affermarsi? Mediante la sintesi al nucleo essenziale e l’uso di piani mutevoli, Knoebel amplia le possibilità della fruizione sensibile, attestando che osservare significa attraversare materiali, segni e tensioni interne, riconoscendo la pittura come lingua, codice e dispositivo in divenire.