Kyvéli Zoi, scarpe e vite immaginate, alla Galleria Acappella di Napoli

What would you do if you were in my shoes? In lingua inglese, il modo di dire corrispettivo al nostro “mettersi nei panni degli altri” è proprio questo: indossare “scarpe” altrui. Il ciclo di lavori Shoe shop presentato da Kyvéli Zoi presso la galleria Acappella di via Cappella Vecchia, a Napoli, è tutto dedicato a questo prezioso accessorio. Dalle più classiche delle decolleté alle immancabili ginniche, da comode pantofole a zeppe da “febbre del sabato sera”: i piccoli lavori pittorici dell’artista greca, che vive e lavora ad Atene, sono una declinazione degna del più fornito dei negozi di calzature in contesti differenti ma che possiamo solo immaginare. Accadono cose intorno a quei piedi calzati, si intuisce chiaramente, eppure non è importante: l’importante è esserci, mettere le nostre vite in quei contesti indossando, appunto, quelle scarpe che non ci appartengono.

I titoli suggeriscono sovente “luoghi” deputati all’arte. In Gallerist Shoes (olio su lino, 2024) un paio di sandali gialli, calzati da piedi e caviglie tornite, si muovono su di un vivace pavimento a scacchi. In Museum Goers (olio su lino, 2024) una coppia di stringate rosse suggeriscono di appartenere a chi sta evidentemente ammirando un quadro.

Scriveva Hermann Hesse che la fantasia e la capacità d’immedesimazione non sono altro che due forme d’amore. E a cosa serve l’arte se non a mettersi nei panni degli altri?

Kyvéli Zoi ha esposto il suo lavoro in mostre collettive e personali a livello internazionale, in città come New York, Parigi, Londra, Los Angeles, Madrid, Napoli e Atene. Ha collaborato con registi cinematografici e teatrali, designer e musicisti. Tra il 2021 e il 2022, ha ricevuto una borsa di studio dalla Stavros Niarchos Foundation a sostegno del suo percorso artistico. Zoi è inoltre fondatrice di KYAN, una residenza per artisti con sede ad Atene, che promuove scambi e progetti tra creativi internazionali.

La mostra Shoe Shop di Kyvéli Zoi sarà visitabile alla galleria Acappella fino all’11 novembre 2024.