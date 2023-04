Lauren Wy racconta la sua vita da artista itinerante nella mostra alla Société Interludio di Torino

di Cristina Meli

La galleria torinese Société Interludio presenta The Vagabond And The Lovers, la prima mostra personale in Italia dell’artista Lauren Wy, a cura di Allegra Fantini, visitabile dal 31 marzo al 28 maggio 2023