Le icone del cinema raccontate attraverso le mani: la mostra di Dante Mortet a Venezia

Le icone del cinema raccontate attraverso un dettaglio insolito: le loro mani. In occasione della 82ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’Hotel Nani Mocenigo Palace ospita la mostra I Magnifici 7 – Mani d’Autore di Dante Mortet, scultore e maestro cesellatore romano.

Il progetto nasce da Mano Artigiana, iniziativa che Mortet ha sviluppato come omaggio al sapere umano e alla forza espressiva del gesto. Scultore di quinta generazione, con bottega attiva a Roma dal 1891, Mortet lavora con la tecnica della fusione a cera persa, partendo da calchi che registrano le linee e le caratteristiche di ogni mano per poi trasformarli in sculture bronzee arricchite da dettagli personali.

La mostra veneziana presenta sette opere, richiamo esplicito alla settima arte. Le mani esposte appartengono a figure di primo piano del cinema e della cultura, tra cui Martin Scorsese, Robert De Niro, Anjelica Huston, Kirk Douglas, Ennio Morricone, Pelé e Quentin Tarantino. Ogni scultura è accompagnata da un QR code che rimanda a video con testimonianze e aneddoti legati all’incontro tra l’artista e i protagonisti.

Il percorso espositivo si sviluppa negli ambienti di passaggio al piano terra dell’hotel, rendendo le opere facilmente accessibili e inserite nel flusso dei visitatori. L’allestimento prevede teche con le sculture in bronzo, concepite come “ritratti interiori”, che trasformano la mano da strumento a simbolo di identità e memoria.

«Mani d’Autore propone una riflessione originale: guardare i grandi personaggi del cinema da un altro punto di vista, quello della scultura, linguaggio profondamente italiano, capace ancora oggi di parlare al presente e al futuro. Con la forza del bronzo, queste mani non solo resistono al tempo, ma diventano memoria viva, gesto iconico, testimone eterno di un’epoca e della sua anima creativa. La mostra I Magnifici 7, negli spazi dell’Hotel Nani Mocenigo vuole restituire un’esperienza coinvolgente per il pubblico e un omaggio alla settima Arte, che proprio a Venezia viene celebrata in modo esemplare», ha dichiarato Mortet. L’Amministratore Delegato di Nani Mocenigo Palace, Paolo Caffi, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti «Un onore per l’hotel durante un momento speciale per la città come la Mostra del Cinema».

Parallelamente all’esposizione, Mortet partecipa al gala dei Better World Awards, dove ha realizzato le sculture-premio consegnate il 30 agosto a personalità internazionali distinte per il loro impegno nei campi della cultura, della pace e della solidarietà.