Magazzino Italian Art in collaborazione con Manitoga / The Russel Wright Design Center presentano “Formafantasma at Manitoga’s Dragon Rock: Designing Nature” presso il Design Center (Garrison, New York) da ieri, 13 maggio, fino al 14 novembre 2022.

«Da sempre interessati alla complessa relazione tra design e mondo naturale, Andrea Trimarchi e Simone Farresin, il duo Formafantasma, presentano una selezione di circa 20 opere in dialogo con Manitoga, casa – studio del celebre designer americano Russel Wright (1904-1976) detta “Dragon Rock”. Esempio iconico di architettura modernista nell’Hudson Valley, l’edificio voluto da Russel Wright e sua moglie Mary Small Einstein è stato progettato in dialogo con il paesaggio circostante e costruito con materiali naturali come pietra, legno e vetro.

Sin dalla fondazione del loro studio, Trimarchi e Farresin hanno sviluppato un corpus di lavori che si contraddistingue per le indagini sperimentali sui materiali, l’esplorazione di temi quali il rapporto tra tradizione e cultura locale, i possibili approcci critici alla sostenibilità e il significato degli oggetti come veicoli culturali. L’intervento a Manitoga ha offerto a Formafantasma la possibilità di accostarsi al lavoro di Wright, andando ben oltre la padronanza del design industriale di quest’ultimo. Per quanto concerne gli aspetti legati alla curatela, il duo ha adottato un approccio collaborativo per garantire una conversazione critica tra le opere in mostra e l’ambiente circostante», hanno spiegato gli organizzatori.

«La selezione di opere che sarà esposta a Dragon Rock, in armonia con l’architettura dello spazio, – hanno proseguito – si concentra principalmente sui primi lavori di Formafantasma. In questi pezzi la ricerca dei materiali e la preferenza per l’organico incontrano, con modalità familiari e talvolta inaspettate, l’attitudine sperimentale di Wright e la sua concezione di architettura come estensione del paesaggio limitrofo.

L’installazione mostra la natura parallela delle pratiche di Formafantasma e di Wright: ognuno lavora intuitivamente con l’ambiente circostante per produrre sinergie senza soluzione di continuità. Tuttavia, per Trimarchi e Farresin, la selezione dei lavori ha tenuto in considerazione le narrazioni preesistenti a Manitoga: la casa, il paesaggio e la pratica personale di Wright. Il processo curatoriale ha portato alla luce un fruttuoso riconoscimento dell’architettura all’interno del lavoro di Formafantasma e infine ha permesso ai designer di trattare la casa non solo in quanto spazio espositivo ma bensì di introdurvi gli oggetti in accordo con l’ambiente.

Nonostante molteplici mostre negli Stati Uniti e collaborazioni con musei per facilitare le acquisizioni, il duo è entusiasta di collaborare con Manitoga e Magazzino Italian Art per quella che risulta essere la loro prima installazione site-specific nel paese».

«Magazzino è orgoglioso di collaborare per la prima volta con Manitoga / The Russel Wright Design Center e di dare il proprio benvenuto al duo di designer italiani Formafantasma, afferma Vittorio Calabrese, Direttore di Magazzino Italian Art. Qui i designer creeranno interventi leggeri all’interno di alcuni degli spazi più intimi di Dragon Rock ed entreranno in dialogo con il lavoro di Russel Wright, con l’architettura della casa e dello studio e con il paesaggio circostante».

«L’apertura lo scorso anno della Russel & Mary Wright Design Gallery all’interno di Dragon Rock a Manitoga ha creato nuove possibilità per il nostro Centro – spiega Allison Cross, Executive director di Manitoga / The Russel Wright Design Center – come l’opportunità di invitare designer, artisti visivi e performer per avviare un dialogo con l’eredità di Wright. Anche se quasi un secolo li separa, sia il lavoro di Wright che quello di Formafantasma affrontano le problematiche ambientali, chiedendosi se il design può essere custode della natura e del nostro futuro».

La mostra si avvale del sostegno della Galleria Giustini / Stagetti, Roma.

È possibile visitare Manitoga, prenotando una visita guidata, dal venerdì al lunedì. Per informazioni: https://www.visitmanitoga.org/