La prima personale di Tina Dion, Behind Cypress Forests, è stata inaugurata il 13 marzo 2026 alla galleria T293 di Roma e rimarrà visitabile fino al 17 aprile 2026. La mostra rappresenta il culmine di una ricerca pittorica che intreccia memoria personale e storia collettiva, corpo e identità, sospensione e tensione emotiva.

Dal corporate alla pittura: nascita di un gesto creativo

Tina Dion Mehrpouy (1992) è un’artista irano-americana cresciuta tra Iran e Stati Uniti, attiva a New York City. La sua carriera pittorica ha inizio intorno al 2020, durante una pausa dal lavoro nel settore dell’intrattenimento corporate, dove aveva collaborato come produttrice associata alla serie animata Netflix Spy Kids: Mission Critical. La pittura emerge non come scelta premeditata ma come necessità espressiva: un canale alternativo per esplorare il sé e le proprie emozioni più intime. Pur avendo frequentato corsi all’Academy of Art di New York, Dion rimane legata a una formazione in larga parte autodidatta, che considera fondamentale per il proprio sguardo e la propria autonomia creativa.

Le opere dell’artista si collocano nel territorio fluido della pittura figurativa contemporanea, dove identità, memoria culturale e corpo diventano nodi centrali di una ricerca stratificata. Realizzate prevalentemente a olio su tela, le figure emergono da spazi essenziali o sospesi, con sfondi ridotti a campiture cromatiche o zone indefinite. La figura diventa punto focale dell’immagine, con forza teatrale e simultaneamente simbolica e psicologica. Colore e tecnica si fondono: tonalità contrastanti o intensamente saturate creano tensione tra realismo e stilizzazione, controllo e apertura emotiva.

Tra spazio e figurazione simbolica

Uno dei temi più ricorrenti nella produzione di Tina Dion è l’identità femminile. Questa attenzione al corpo femminile non è astratta: risuona con le tensioni della diaspora iraniana e con il dibattito contemporaneo sull’autodeterminazione e la visibilità delle donne. La pratica di Dion oscilla tra memoria ed esilio, visibilità e cancellazione: le sue figure abitano soglie liminali, luoghi in cui nulla è del tutto risolto, tra fragilità e resilienza.

Behind Cypress Forests: la memoria come spazio interiore

Il progetto espositivo di Roma rappresenta il punto più maturo della ricerca dell’artista. Behind Cypress Forests nasce dall’idea di essere segnati da un luogo e una storia non vissuti direttamente, ma interiorizzati intimamente. L’artista si rivolge all’Iran pre-rivoluzionario, abitando una dimensione in cui passato e presente restano in costante tensione.

Il materiale di partenza è archivistico: copertine di riviste, fotografie di donne della famiglia reale iraniana, immagini dal Novecento. Dion non le riproduce, ma le traduce in dipinti oscillanti tra figurazione e astrazione, dove i soggetti appaiono sospesi, né pienamente ancorati al presente né assorbiti dal passato. L’opera diventa un atto di abitare la memoria, tenendo insieme ricordo, desiderio e perdita, in un dialogo tra storia collettiva e esperienza personale.

Elemento centrale della serie è la rappresentazione dei capelli, trattati con cura estrema. In Iran, i capelli femminili sono stati a lungo oggetto di regolamentazione: Dion li trasforma in veicolo di resistenza, desiderio e memoria. In alcuni lavori, i volti sono coperti da strisce di nastro adesivo, materiale già utilizzato nel processo pittorico per rimuovere l’eccesso di colore. Il gesto diventa al tempo stesso ribellione e procedimento intuitivo: il volto si nasconde mentre capelli, pelle e abiti emergono con precisione. Così il ritratto si trasforma in paesaggio interiore, simbolo della persistente riduzione della donna a oggetto visibile ma privo di voce.

Il titolo della mostra richiama il cipresso, simbolo di eternità, grazia e resilienza nella cultura iraniana. Collocarsi “dietro” queste foreste significa assumere una prospettiva laterale: guardare la storia e le proprie origini dall’esilio interiore senza rinunciarvi. Questa prospettiva obliqua diventa cifra poetica della sua pittura, che intreccia memoria personale e collettiva senza semplificarla.

Tra corpo, gesto pittorico e tempo sospeso

Tina Dion mantiene una dimensione narrativa implicita nelle immagini. Pur senza raccontare storie lineari, le opere evocano situazioni psicologiche e simboliche che lo spettatore è invitato a interpretare. Il corpo diventa dispositivo emotivo: posture, gesti e sguardi suggeriscono introspezione, vulnerabilità, forza e resistenza, senza mai chiudersi in una lettura univoca.

Il lavoro di Dion si inserisce nel rinnovato interesse per la pittura figurativa degli ultimi decenni. Dopo un lungo predominio di arte concettuale e astrazione radicale, molti artisti hanno riscoperto il potere narrativo e simbolico della figura. La figurazione di Dion non è nostalgica: è filtrata attraverso sensibilità contemporanea, sintetica, enigmatica e aperta a molteplici interpretazioni.

Un aspetto distintivo della sua pratica è il dialogo tra controllo tecnico e apertura emotiva. Il gesto pittorico, spesso calibrato ma libero da vincoli eccessivi, permette alla tela di respirare e allo spettatore di accedere a una dimensione di sospensione temporale: ogni figura sembra esistere in un momento liminale, dove memoria e desiderio coesistono, e l’identità si rivela come costruzione complessa, mai definitiva.

Una pittura in equilibrio tra storia e soggettività

Tina Dion dimostra come la pittura figurativa contemporanea possa ancora esplorare temi identitari e sociali. Con Behind Cypress Forests, il corpo femminile come luogo politico, la storia iraniana come dimensione sospesa e il gesto pittorico tra controllo e abbandono si fondono in opere che invitano lo spettatore a sostare, interrogarsi sui simboli e sulle ambiguità, e a riflettere sulla propria relazione con tempo, memoria e identità.

La mostra invita a una contemplazione che va oltre la mera osservazione estetica, trasformando lo spazio espositivo in luogo di introspezione e dialogo interiore. I dipinti diventano così ponti tra mondi: quello vissuto e quello immaginato, l’esperienza individuale e la memoria collettiva, la storia personale e il racconto culturale.

Behind Cypress Forests non è solo una mostra ma un’esperienza immersiva che pone lo spettatore davanti alla complessità dell’essere e del ricordare, e alla possibilità di abitare le soglie tra passato e presente, tra visibile e nascosto, tra corpo e memoria.