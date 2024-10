Paolo Icaro racconta i suoi “artifici naturali” in occasione della Giornata del Contemporaneo

Sabato 12 ottobre 2024 in occasione della Ventesima Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI, viene inaugurata Artificio naturale, la scultura ambientale di Paolo Icaro acquisita nella collezione della Pinacoteca Civica Bruno Molajoli di Fabriano. Il progetto, a cura di Marcello Smarrelli, promosso dal Comune di Fabriano e ideato in collaborazione con la Fondazione Ermanno Casoli, è sostenuto dal PAC 2022-2023 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Ce lo siamo fatto raccontare dall’artista.

Caro Paolo, in questo progetto per la Ventesima Giornata del Contemporaneo, presenti un lavoro dal titolo Artificio Naturale, del 2011. Partiamo dal titolo che mi sembra essere un ossimoro. Come può essere un artificio una cosa naturale?

«Il titolo della mia opera Artificio naturale è ossimorico, certamente, ma sai che il titolo non deve spiegare ma annunciare e in un ossimoro inizia la scossa degli opposti, la scintilla che accende la curiosità. La pietra che sta nel torrente è natura. La pietra che voglio raggiungere modellando l’argilla è artificio. Quando la pietra modellata, artificio, raggiunge la forma della pietra del torrente, natura, la chiamo Artificio naturale.»



Guardando attentamente le opere si percepisce la loro innaturalità. Non sono elementi della natura, ma hanno subito un processo piuttosto complesso, ce lo racconti?

«Si deve partire dal desiderio che sin dalla prima adolescenza mi insegue: la pietra ideale, quella che è levigata dall’acqua del torrente, quella che scelgo nell’acquatra le tante e vorrei prenderla, lavarla e accarezzarla, ma non posso, è proibito ed è troppo pesante e poi è dell’acqua del torrente, non mia. Così, vado a casa, la faccio con la terra, l’argilla, e la modello e levigo nel ricordo della pietra ideale.»

E poi?

«Quando la vedo, rivedo. Vedo quella che ho fatto e rivedo quella che ho lasciato nel torrente. Ho davanti a me un artificio naturale. Poi la mia pietra ideale sta in alcune posizioni, scopro che sono solo cinque, in cui sta ferma in equilibri diversi. In ogni posizione sembra abbastanza diversa. Allora, per vedere questa differenza, decido di farne cinque e metterle vicine per rendere visibile i cinque diversi equilibri. Sono cinque identiche che paiono diverse nella iterazione e si percepisce la loro innaturalità, come scrivi tu.»

Molto interessante quello che dici della pietra ideale, che non puoi prendere perché non è tua (oltre al fatto che è troppo pesante). Esiste però una relazione stretta tra quella che crei tu e quella che è rimasta nel torrente, che è ciò che fai tu, il tuo pensiero che unisce le due forme. Quindi, di fatto, anche se non la raccogli, idealmente, concettualmente la porti con te.

«Non prendo la pietra dal torrente, ma idealmente la prendo. Dal reale (pietra nel torrente) all’ideale (pietra ricordata col cuore, memoria emotiva).»

Mi sembra che questo premio arrivi in un anno eccezionale, anzi, come hai detto tu, non eccezionale ma un buon anno. L’opera è stata acquisita dalla Pinacoteca Civica Bruno Molajoli di Fabriano. Mi piace l’idea che un tuo lavoro sarà vicino ad opere di artisti che hanno vissuto centinaia di anni fa. Mi piace pensare agli artisti contemporanei come a degli uomini che viaggiano nel tempo, e quindi sono sicura che questo tuo lavoro sarà perfettamente integrato.

«La mia opera spera di atterrare nella storia e convivere con opere già promosse e stimate nei secoli. È ambizione al sempre, oltre le mode e i cambiamenti epocali.»

Un’ultima domanda, Paolo: a cosa stai lavorando ora? Quale sarà il tuo prossimo progetto?

«Il vero lavoro, l’attuale progetto, si sviluppa su due strade: una porta a nuovi lavori per consolidare vecchi sogni, oppure sogni di un vecchio… l’altra strada è alzarmi come un drone e vedere e sistemare il panorama del mio contributo, il senso di tante proposte, opere, parole, al fine di lasciare quale eredità l’archivio della mia vita.»