Tra neobarocco e fantascienza, Koen Vanmechelen in mostra a Mendrisio

A Mendrisio, il famoso architetto Mario Botta (Mendrisio 1943), dal design rigoroso, amante del mattone e della pietra e animato dalla volontà di migliorare la qualità della vita attraverso una migliore qualità dello spazio, nel Teatro dell’architettura – insolito e affascinante edificio a pianta circolare tipo teatro anatomico, progettato da lui all’interno del Campus Universitario della locale Accademia di Architettura – presenta un ospite d’eccezione, suo cliente e sodale. Si tratta dell’eclettico artista fiammingo Koen Vanmechelen (Sint-Truiden/Belgio, 1965), pittore, scultore, performer, videoartista, studioso e attivista per i diritti umani, con “The worth of life 1982-2019”, una mostra visitabile fino al 2 febbraio 2020, curata da Didi Bozzini, con più di 65 lavori realizzati tra il 1982 e il 2019. Che, ripercorrendo l’iter artistico di Koen, evidenziano le relazioni tra arte, scienza, filosofia, etica e politica, con allusioni a questioni di grande attualità quali globalizzazione, migrazione, razzismo, ingegneria genetica.

Vita e opere di un artista scienziato

Esiste un filo conduttore comune nelle vite dei due artisti: l’aspirazione alla qualità della vita in varie declinazioni che Koen indaga concentrandosi sull’interazione tra uomini, animali e vegetali.

Vanmechelen è nato nel Limburgo, regione di miniere carbonifere tra Vestfalia/Germania, Brabante/Belgio e Paesi Bassi, che ha visto nascere Bruegel, Bosch, Rubens e più recentemente Beuys. Bambino innamorato dei volatili e in contemplazione di quelli che il padre artista teneva in una voliera nel suo studio, a cinque anni ha ricevuto in dono due pulcini che aprirono la strada alla sua futura e sfaccettata speculazione, al cui centro c’è il pollo, animale erede dei dinosauri, il più consumato e controllato dall’uomo e metafora di tutto ciò che gli accade e può accadere. Oltre a essere elemento indicatore della diffusione dell’essere umano sull’orbe, insomma misura di ciò che si può fare e divenire.

Dopo una miriade di lavori e progetti, tra cui quelli di ibridazioni per rafforzare i polli, poi estese ad altri animali e a vegetali nella fattoria in cui ha vissuto vicino a Genk dove, nel luglio 2019, Vanmechelen ha inaguruato LABIOMISTA, quartier generale del suo monumentale e sfaccettato progetto, il cui cuore è lo studio di 5300 metri quadrati realizzato dall’amico Botta su un parco di 24 ettari, prima destinato a zoo, dopo essere stato miniera di carbone: «Un omaggio al mix della vita stessa», come sostiene Vanmechelen volto con la sua produzione artistica a focalizzare e fornire risposte alle grandi sfide dell’oggi.

Vanmechelen e la sua mostra neobarocca, tra mani giganti e polli ibridi

Una biografia intensa, quella di Vanmechelen, che permette di comprendere il percorso della mostra dai toni neo-barocchi, nella quale si è accolti da un rigoglioso campo di granoturco maturo con la scritta The worth of life al neon e da infiniti stimoli tra sculture, dipinti, neon, stampe lambda e installazioni.

Colpiscono Domesticated giant, gigantesche mani che offrono semi, diamanti della natura, e proteggono un pulcino di vetro, materiale amatissimo dall’artista, con cui ha prodotto splendide opere, Silence – CCP, incubatrice contenente uova di vetro, le numerose opere di pittura dai vivacissimi colori. Oltre al ponderoso volume sfogliabile con miliardi di cifre e lettere del genoma del pollo: per scoprire che polli e umani hanno geni in comune.

Proprio gli individui avicoli che nascono e vivono negli ampi spazi del suo quartier generale sono ritratti in splendide fotografie che mettono in luce la mirabile fantasia estetica e la variegata e multiforme gamma cromatica della natura creatrice di un mondo che, a ben osservarlo, è intriso di una poesia che l’artista sa trasmetterci. Una galleria di ibridi dalle forme e colori diversissimi come il regale Mechelse Louisiana, il più dimesso Mechelse Bresse o il più fantasioso Mechelse Padovana. Una passerella fotografica di seducenti star create dall’ingegnosa fantasia di questo artista-scienziato che mira più all’essenza delle cose che all’apparenza.