100 anni di Marcello Mastroianni: il tributo sui maxi schermi di quattro città

Il 28 settembre 2024 ricorrono i 100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, volto indiscusso del cinema italiano e simbolo internazionale del fascino e del talento. In questa occasione, la creative-tech media company Urban Vision ha deciso di rendere omaggio al grande attore proiettando una sua immagine iconica, scattata dal celebre fotoreporter Marcello Geppetti, sui maxi led screen di Roma, Milano, Catania e Napoli. Un tributo che va oltre la celebrazione per rievocare la potenza culturale e artistica ma anche visiva di un attore diventato icona.

Un maestro del cinema e della cultura italiana

Marcello Mastroianni ha incarnato l’anima eclettica e affascinante dell’Italia, dagli anni Sessanta in poi, e lavorando con registi del calibro di Federico Fellini, Michelangelo Antonioni e Vittorio De Sica, ha contribuito a creare alcuni dei capolavori più amati del nostro cinema. Il suo fascino unico, insieme a una capacità attoriale fuori dal comune, lo ha reso un simbolo universale.

In questo contesto, l’immagine scelta per l’omaggio non è casuale: uno scatto di Geppetti del 1966 al Teatro Sistina di Roma, che ritrae Marcello Mastroianni nei panni di Rodolfo Valentino, durante la rappresentazione di Ciao Rudy. Diretto da Garinei e Giovannini, lo spettacolo è stato un successo indiscusso, con il pubblico affascinato da un Mastroianni inedito, capace di esibirsi come ballerino e cantante, oltre che come attore. Questo scatto immortala un momento di pura magia teatrale, in cui il mito di Valentino si intreccia con la figura di Mastroianni, in un gioco di riflessi tra due icone dell’immaginario collettivo.

La fotografia di Geppetti: una finestra sul mondo del cinema

Dall’altra parte dell’obiettivo troviamo Marcello Geppetti, uno dei più influenti e conosciuti fotoreporter italiani. Con il suo sguardo penetrante e la sua capacità di catturare l’essenza delle celebrità e degli eventi, Geppetti ha raccontato per decenni la storia culturale del nostro paese, e non solo. Lo scatto di Marcello Mastroianni che vediamo oggi sui maxi led screen rappresenta solo una delle migliaia di immagini che Geppetti ha scattato nel corso della sua carriera, documentando i protagonisti e i momenti salienti della dolce vita italiana. Il suo lavoro ha attraversato i confini nazionali, con fotografie pubblicate su testate internazionali come Time, Life e Vogue.

La Marcello Geppetti Media Company è nata proprio con l’obiettivo di preservare e valorizzare questo patrimonio visivo, digitalizzando e contestualizzando ogni scatto. Questo processo di catalogazione permette di restituire una narrazione storica e personale che rende ogni fotografia un piccolo frammento di memoria collettiva.

Urban Vision, come innovare la città

L’iniziativa di proiettare sui maxi led screen delle città italiane l’immagine di Mastroianni si inserisce nella mission di Urban Vision, media company, leader nel settore dell’Out of Home, impegnata a rendere la comunicazione urbana più innovativa e stimolante.

Con questa iniziativa, nelle città italiane si aprono palcoscenici che celebrano la figura di Marcello Mastroianni, ricordando, attraverso un’immagine, tutte le storie e tutti i volti che ha saputo incarnare.