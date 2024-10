Centre Pompidou e AWARE, una partnership celebra le donne artiste

Il Centre Pompidou di Parigi e l’organizzazione no profit AWARE – Archives of Women Artists Research & Exhibitions hanno avviato una partnership pluriennale per amplificare la visibilità delle artiste donne, in un contesto come quello museale in cui la narrazione artistica è stata per lungo tempo dominata da figure maschili. Questa alleanza vuole rappresentare una risposta cruciale alla necessità di rivalutare il contributo delle donne all’arte e di porre rimedio a un’ingiustizia storica che ha marginalizzato il loro operato.

A partire da ottobre 2024, è stato realizzato uno speciale percorso tematico focalizzato sulle opere delle artiste presenti nella collezione. Durante questo percorso, i visitatori potranno accedere, tramite codici QR, a una ricca gamma di risorse, tra biografie, articoli, interviste, video e podcast, curate da AWARE. Questi codici saranno visibili anche sulle didascalie delle opere che saranno esposte nel programma Centre Pompidou | Constellation, una serie di mostre diffuse che porteranno parte della collezione in importanti istituzioni culturali, durante il periodo di chiusura del museo per importanti lavori di ristrutturazione

In un’epoca in cui gli studi di genere stanno tentando di ridefinire ed equilibrare la fruizione museale, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una rappresentazione più veritiera delle artiste nel panorama contemporaneo. I siti web di entrambe le istituzioni saranno collegati da link, facilitando l’accesso a risorse online dedicate alle artiste del XX secolo, mentre sui social media saranno pubblicati contenuti correlati per promuovere una maggiore consapevolezza.

Camille Morineau, direttrice e fondatrice di AWARE, ha sottolineato l’importanza di questo progetto nell’ambito del quindicesimo anniversario di elles@centrepompidou, una delle mostre capitali del museo parigino, dedicata a 150 artiste con una selezione di 350 opere, dagli inizi del XX secolo ai giorni nostri.

Le 40 artiste le cui opere della collezione del Pompidou saranno accompagnate dai codici QR di AWARE, sono: Joan Mitchell, Jacqueline de Jong, Marie Laurencin, Sonia Delaunay, Juliette Roche, Natalia Gontcharova, Gunta Stölzl, Roberta González, Yvonne Chevalier, Laure Albin-Guillot, Florence Henri, María Blanchard, Frida Kahlo, Verena Loewensberg, Ulrike Ottinger, Anna-Eva Bergman, Parvine Curie, Sonja Ferlov Mancoba, Germaine Richier, Marta Pan, Dorothea Tanning, Wook-Kyung Choi, Samia Halaby, Ergy Landau, Alicia Penalba, Klára Langer, Lotte Johanna Jacobi, Annemarie Heinrich, Gisèle Freund, Claude Cahun, Dora Maar, Germaine Krull, Annette Messager, ORLAN, Jenny Holzer, Rosemarie Trockel, Judith Reigl, Pierrette Bloch, Gloria Friedmann, Sonia Boyce, Eva Hesse.