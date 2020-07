Gli artisti lanciano iniziative a favore delle comunità afroamericane

La brutalità della morte di George Floyd ha richiamato l’attenzione di tutto il globo sugli abusi della polizia statunitense a carico delle comunità afroamericane. Artisti da ogni parte del mondo hanno deciso di supportare la causa sostenendo organizzazioni come il Black Lives Matter o Color of Change. Dopo esserci occupati delle reazioni del mondo della cultura, nel seguente articolo vi proponiamo una selezione delle iniziative più significative nate dalla sensibilità dimostrata dagli artisti di tutto il globo.

Cominciamo da Takashi Murakami, che sta mettendo insieme una collezione, in edizione limitata, di sei serigrafie nere ispirate al movimento Black Lives Matter. Le serie hanno una tiratura ridotta di circa 300 stampe per edizione. I soggetti delle stampe sono disegni stilizzati di fiori e teschi disegnati dell’artista, ma a renderle uniche sarà il tocco finale di Murakami che rifinirà il tutto con vernice spary. Il ricavato sarà devoluto a Black Lives Matter, Equal Justice Initiative e Color of Change. «Se la mia arte può attuare qualsiasi cambiamento qui e ora, voglio contribuire non solo per restituire, ma per dare potere alla comunità nera afflitta dall’ingiustizia razziale», ha dichiarato Murakami commentando il progetto.

L’artista Joshua Vides e la designer Jide Osifeso hanno lavorato assieme al marchio Reigning Champ per una collezione intitolata Direct Action i cui proventi saranno destinati alla Equal Justice Initiative. La T-shirt firmata da entrambi gli artisti, con la scritta Direct Action disegnata da Vides ed una grafica incrociata di Osifeso, che è sovrapposta alla scritta Protect And Support Black Life! con il lettering di Vides. Le felpe con cappuccio presentano invece la grafica Protect And Support Black Life! di Osifeso sul petto, mentre nella parte posteriore una croce in stile gotico con marchio BLM circondato da putti.

La galleria newyorkese Gordon Robichaux e l’etichetta discografica Post Present Medium hanno unito le loro forze per alcune bandane disegnate da artisti nell’ambito di un progetto nato dalla collaborazione con il musicista e artista Dean Spunt. Ogni bandana, serigrafata, è il frutto della collaborazione di sei artisti: Leilah Babirye, Matt Connors, Otis Houston Jr., Elisabeth Kley, Matt Paweski e Tabboo! Gli interi proventi raccolti fin alla data del 17 giugno, saranno devoluti alla Black Trans Advocacy Coalition.

L’artista Meguru Yamaguchi ha recentemente lanciato un’asta benefica con un’originale scultura intitolata REVISUALIZE NO. 1 (2020). «Questo lavoro, per me, riflette una svolta per la giustizia che è disperatamente necessaria per i neri che affrontano il razzismo, la brutalità della polizia e la cattiva condotta del governo», ha commentato Yamaguchi i. L’opera d’arte astratta è stata realizzata utilizzando la tecnica Cut & Paste ideata dall’artista stesso, che prevede la pittura su fogli di plastica e poi incollarli su una superficie tridimensionale per creare forme dinamiche. Tutti i proventi della vendita di saranno destinati a NAACP (National Association for the Advancement of Colored People).

Tra le iniziative più interessanti vi è Reframing the Future che ha visto la partecipazione di oltre 50 fotografi. il progetto interamente no profit, comprende opere di artisti emergenti assieme ad artisti più affermati che si sono uniti per sostenere le comunità nere. Il 100 percento dei proventi della vendita di stampe fotografiche sarà destinato al collettivo National Bail Out e il Marsha P. Johnson Institute. Relativamente ai soggetti degli scatti, questi variano da ritratti intimi a nature morte e a paesaggi artistici. Ogni stampa da 8 per 10 pollici riflette il lavoro di fotografi e grafici contemporanei.

Al progetto Reframing the Future, composto da una coalizione intersezionale di artisti, partecipano fotografi del calibro del londinese Ekua King, o del namibiano Kyle Weeks e del brasiliano June Canedo de Souza. Tutte le opere saranno disponibili per l’acquisto sul sito web di Reframing the Future dal 16 giugno al 30 giugno con un valore compreso tra i da $ 25 a $ 100. Tutti i guadagni saranno destinati al Black Trans Advocacy Coalition.

Oggi come ieri la sensibilità degli artisti esprime la parte migliore del genere umano.