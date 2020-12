La nuova campagna Twitter dice addio al 2020

Se durante questo 2020 non siamo riusciti a viaggiare, andare al cinema, al museo, al ristorante, di certo abbiamo trovato il tempo per twittare.

Così il social network dell’uccellino, con i suoi “sms di internet” da 280 caratteri, ha deciso di di festeggiare uno degli anni più brutti di sempre con una nuova campagna pubblicitaria, intitolata Tweeting throught the pain.

Per l’occasione, sono stati selezionati, tra più di 6 milioni di tweet, i messaggi più ironici e divertenti degli utenti che hanno scelto il sarcasmo come arma per andare avanti, nonostante tutto. Questi, sono stati trasformati in enormi cartelloni pubblicitari, installati nelle strade di alcune città degli Stati Uniti, come New York, Los Angeles, Philadeplphia, San Francisco e Oakland.

“Alla luce di tutto quello che è successo quest’anno, siamo felici di amplificare l’umorismo e la leggerezza che le persone hanno portato qui su Twitter”, ha dichiarato Robin Tilotta, direttore marketing del social network “Questi sono i tweet che ci hanno incoraggiato e speriamo che le persone si uniscano a noi per celebrare la fine del 2020”.