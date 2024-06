L’entroterra abruzzese si apre all’arte di Contemporanea 24: il programma

A Tagliacozzo anche quest’anno sarà un’estate colorata e ricca di eventi e manifestazioni. Il Comune nell’entroterra abruzzese, che prende il nome dalla sua particolare posizione tra le rocce, punta sull’arte contemporanea per valorizzare il proprio patrimonio culturale e rilancia con Contemporanea 24, manifestazione che offre ad artisti e curatori uno spazio per poter esprimere le proprie potenzialità. Nata da un’idea di Emanuele Moretti nel 2012 e arrivata all’undicesima edizione, la rassegna è supportata dal Comune di Tagliacozzo ed è inserita nel Festival Internazionale di Mezza Estate che, quest’anno, raggiunge la 40ma edizione: «Questi sono importanti momenti di condivisione e promozione», come sostiene il sindaco, Vincenzo Giovagnorio.

Contemporanea 24 è sostenuta dall’Associazione Culturale ARTEiX, dal patrocinio del Ministero della Cultura, dal patrocinio oneroso della Regione Abruzzo, il sostegno della Fondazione Luciano Ventrone e Miranda Gibilisco ETS, Fondazione The Bank, Istituto per gli Studi Sulla Pittura Contemporanea, Fondazione Carispaq. Partner della manifestazione Spazio Hangar, Nuovo Laboratorio Sperimentale d’Arte, 21 Gallery srl, Andrea Festa Fine Art e Tube Culture Hall.

Contemporanea 24: le mostre

Il luogo dove si svolgerà la manifestazione è il Palazzo ducale Orsini-Colonna, per una duplice opportunità: ammirare l’arte contemporanea amalgamata con la storia del territorio ospitante, scenari di trame e di conquiste. Curata da Cesare Biasini Selvaggi, Contemporanea 24 si snoda in tre distinti momenti: una mostra dal titolo Painting in the Global Present che vede la partecipazione di 26 artisti per 11 Paesi, ponendo al centro le nuove tendenze di pittura contemporanea europee americane e asiatiche, uno sguardo disincantato sul mondo artistico che utilizza la pittura come strumento di denuncia e di rinascita.

Il percorso espositivo ospita le opere di Laura Berger, Darin Cooper, Whit Harris, Ryan Cosbert, Mary DeVincentis, Matt Phillips, Jonathan Ryan (USA), Sinèad Breslin (Irlanda), Hamish Chapman, Aisha Christison, Harriet Gillett, Holly Halkes, Anousha Payne, Salomè Wu (Regno Unito), Azadeh Elmizadeh (Iran), Emiliana Henriquez (El Salvador), Sebastiàn Hidalgo (Messico), Sun Jing, Jess Xiaoyi Han, Xu Yang, Mary Shangyu Cai (Cina), Soko, Sofia Muljat (Argentina), Sophie Ullrich (Svizzera), Taedong Lee (Corea del Sud), Yann Leto (Francia).

La mostra Abruzzo Contemporaneo. Focus sull’arte emergente pone un’attenzione particolare su artisti abruzzesi emergenti con età inferiore ai 40 anni, in cui tradizioni popolari, leggende e memorie storiche del territorio sono indagate per una “rivoluzione silenziosa” della creatività che ha origine dalla pittura del ritratto, del paesaggio e della natura morta. Saranno presenti in mostra anche altri linguaggi espressivi contemporanei, come video e animazioni digitali. Tra gli artisti in mostra, Francesco Alberico, Giuditta Branconi, Simone Camerlengo, Beatrice Celli, Francesco Ciavaglioli, Serena Ciccone, Alessandro D’Aquila, Daniele Di Donato, Daniele Di Gerolamo, Emanuele Moretti, Gioele Pomante, Maura Prosperi, Sofia Ricciardi, Letizia Scarpello, Eliano Serafini, Daniele Serpetti.

Costruire nuovi mondi

A completare Contemporanea 24 sarà Contemporanea Prize 2024, dal titolo Costruire nuovi mondi concorso riservato dieci artisti sempre sotto i 40 anni d’età. Il concorso a partecipazione gratuita promosso dal Comune di Tagliacozzo, Associazione Culturale ARTEiX e spazio Hangar, è aperto a vari linguaggi, come la pittura, la scultura, l’installazione e la fotografia. Le opere verranno esaminate da una giuria composta da direttori artistici, storici dell’arte, curatori e fotografi, che decreterà tre artisti vincitori che beneficeranno di premi in denaro per un valore complessivo di 2mila euro e una residenza d’artista a Treviso della durata di un mese.

Il tema del concorso vuole porre l’attenzione sulla costruzione di nuovi scenari possibili di vita, rifugiandosi in immaginari mondi, non come fuga da una realtà respingente, ma applicando una resistenza attiva alle brutture che ci circondano. I nomi dei vincitori verranno svelati il 3 agosto in occasione dell’inaugurazione di Contemporanea 24.

Prossimo appuntamento per questo vivace borgo nel cuore della Marsica sarà l’apertura di un museo permanente all’interno del palazzo Ducale che esporrà una collezione d’arte recentemente donata che comprende quadri, disegni, sculture, stampe tra la fine dell’800 e il ‘900, insieme alle opere donate dagli artisti delle precedenti edizioni. Un’occasione in più per raggiungere Tagliacozzo e immergersi in un’arte a 360°, anche servendosi di un comodo e panoramico treno che la collega direttamente con Roma.