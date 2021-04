Ambiente, Libertà, Biodiversità, Comunicazione scientifica, Famiglia, Corpo, Europa, Lavoro, Contagio, Cultura, Scuola, Formazione, Silenzio. Sono parole che usiamo ogni giorno, le ascoltiamo, scriviamo e rimastichiamo. Proviamo a trovarvi nuove definizioni, altre sfumature di significato, per adattarle alla nostra esperienza quotidiana, per edificare una struttura di linguaggio alle nostre aspirazioni, alle speranze, ai timori. Questi sono i termini che scandiscono le “Parole per il futuro”, ciclo di appuntamenti online promosso da Fondazione Treccani Cultura.

Parole per il futuro: gli ospiti di Treccani

Selezionate dalla X Appendice della Enciclopedia Italiana, queste parole tutt’altro che pacificate, anzi, densamente stratificate di senso, daranno modo di ragionare sui temi più urgenti dell’attualità e dell’immediato futuro, dando anche occasione di confronto tra posizioni diverse. Tra gli ospiti, Massimo Ammaniti (Docente di Psicopatologia generale e dell’età evolutiva), Giuseppe Antonelli (Docente di Storia della lingua italiana), Marco Armiero (Storico dell’ambiente), Massimo Bernardoni (Direttore di AM Technology Italia), Luciano Canfora (Storico del mondo antico e filologo), Eva Cantarella (Giurista e storica del diritto), Sandro Cappelletto (Scrittore e storico della musica), Donatella Di Cesare (Filosofa), Ludovico Einaudi (Compositore e pianista), Stefano Epifani (Docente di Internet Studies), Marco Frey (Docente di Economia e gestione delle imprese), Mons. Nunzio Galantino (Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica), Piero Genovesi (Zoologo), Paolo Giordano (Scrittore e fisico), Stefano Giubboni (Docente di Diritto del lavoro), Serenella Iovino (Filosofa dell’ambiente), Alberto Mantovani (Professore emerito di Patologia generale, immunologo), Michela Marzano (Filosofa), Paolo Rumiz (Giornalista e scrittore), Yvan Sagnet (Attivista e scrittore), Walter Sanseverino (CEO Sequentia Biotech), Chiara Saraceno (Sociologa), Silvana Sciarra (Giudice della Corte Costituzionale. Docente di Diritto del lavoro), Paola Stefanelli (Direttore Malattie prevenibili ISS) e altri in corso di definizione.

Gli incontri, tutti moderati da Cristina Faloci, autrice e curatrice a Radio3, saranno visibili, in diretta, sui canali social dell’Istituto e di alcuni media partner tra cui pordenonelegge, Trame Festival, Dialoghi di Trani, 38° Parallelo, Strada degli Scrittori e sul portale Treccani.it. Avranno cadenza mensile, hanno preso il via il 10 marzo 2021 e si prolungheranno fino alla fine dell’anno. Prossimo appuntameto il 21 aprile, alle 16, con la parola “Libertà”. Della sua difficoltà di definizione e della responsabilità che ne consegue, discuteranno Luciano Canfora, Donatella Di Cesare, Stefano Epifani, Gianfranco Pasquino.