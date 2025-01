Van Gogh di notte, un’apertura straordinaria alla National Gallery di Londra

La National Gallery di Londra apre le sue porte alla notte, offrendo agli amanti dell’arte un’esperienza unica e irripetibile. In occasione dell’ultimo weekend della mostra Van Gogh: Poets and Lovers, la galleria resterà aperta 24 ore su 24 dalle 21 del 17 gennaio fino alle 10 del giorno successivo. Un evento straordinario che consentirà ai visitatori di ammirare i capolavori di Vincent van Gogh immersi nell’atmosfera intima e silenziosa della notte. D’altra parte, per lo stesso artista la notte era un momento di introspezione e ispirazione, capace di evocare emozioni intense e visioni oniriche, come nel caso di una delle su opere più iconiche, Notte stellata (1889).

L’unico precedente notturno risale al 2012 con la mostra Leonardo da Vinci: pittore alla corte di Milano. Ora, a distanza di oltre un decennio, l’istituzione londinese ripropone un’apertura speciale per celebrare uno degli eventi più visitati della sua storia recente. Con 283.499 visitatori dal 14 settembre 2024 al 7 gennaio 2025, Van Gogh: Poets and Lovers è la terza mostra a pagamento più frequentata di sempre per il museo londinese.

«Sono felice che oltre 200mila persone abbiano visitato Van Gogh: Poets and Lovers e non vediamo l’ora di accogliere ancora più visitatori in questa occasione speciale», ha dichiarato Gabriele Finaldi, direttore della National Gallery. «Offrire la possibilità di vivere la mostra di notte permette di seguire le orme di grandi artisti come Lucian Freud, Francis Bacon e David Hockney, che trovavano ispirazione tra queste sale nelle ore più tranquille». Lucian Freud, profondo conoscitore della storia della pittura europea, frequentava regolarmente la National Gallery. Celebre la sua dichiarazione: «Uso il museo come se fosse un medico, vengo per idee e aiuto».

La mostra Van Gogh: Poets and Lovers è la prima grande esposizione che il museo londinese ha dedicato all’artista olandese. L’allestimento riunisce ben 61 opere realizzate negli ultimi anni di vita del grande artista, tra il 1888 e il 1890, ognuna delle quali meriterebbe un’attenzione approfondita. Nel febbraio 1888, Van Gogh arrivò ad Arles da Parigi. Nel periodo successivo, realizzò circa 200 dipinti e innumerevoli disegni, forse proprio a causa del suo ricovero di 12 mesi nel manicomio di Saint-Paul-de-Mausole, a Saint-Rémy. Due mesi dopo aver lasciato il manicomio, tornò a nord, ad Auvers-sur-Oise, vicino Parigi, dove morì per sua mano, nel luglio 1890.

Tra i prestiti più eccezionali, provenienti da tutto il mondo, spicca Ritratto di contadino (1888), raffigurante il vecchio giardiniere Patience Escalier, che per la prima volta lascia il Norton Simon Museum di Pasadena, in California. Riunite in mostra anche due versioni dei celebri Girasoli: quello del 1889, proveniente dal Philadelphia Museum of Art, è esposto accanto alla versione del 1888, parte della collezione permanente della National Gallery. Questo inedito raffronto si completa con La Berceuse (La ninna nanna, 1889), giunta dal Museum of Fine Arts di Boston.

Tra i tesori provenienti da collezioni private, spicca Alberi nel giardino dell’ospedale (1889), un dipinto di rara sobrietà e profondità emotiva. La cornice stessa dell’opera, composta da tronchi d’albero tagliati alle estremità, è un chiaro omaggio di Van Gogh alle xilografie giapponesi, sottolineando l’influenza dell’estetica orientale nella sua poetica visiva

L’apertura notturna della mostra è andata sold out in poche ore e si inserisce nel ricco programma di celebrazioni per il 200mo anniversario della National Gallery. Tra gli eventi più attesi, la riapertura della Sainsbury Wing il 10 maggio e l’inaugurazione di The Wonder of Art, il più grande riallestimento della collezione della galleria degli ultimi anni. In primavera, inoltre, verranno inaugurati un nuovo centro di apprendimento e spazi dedicati a sostenitori e soci.