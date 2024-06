Verso Est: a Roma, un happening itinerante per riscoprire il territorio

L’arte e il cammino come pratiche condivise in cui riscoprirsi umani e vicini, partecipi dello stesso spazio di vita ma anche di un’identità comune, presente e futura. Nasce con questo obiettivo il progetto one day Verso Est. Passeggiata semiseria dell’arte, organizzato a Roma da un gruppo di artisti (Gianfranco Basso, Paolo Buggiani, Alice Schivardi) e fissato per il prossimo 14 giugno, dalle 16 alle 22.

Un cammino comune tra musica, poesia, danza e arti visive, che si articolerà tra i quartieri di Pigneto e Casalbertone, rioni della città ancora connotati da una dimensione di vicinato, luoghi sperimentali in cui è ancora possibile intessere relazioni e in cui la pratica del turismo di massa non ha ancora snaturato il senso più autentico del luogo. Quartieri in cui la parlata romana incontra e si combina a quelle di altri luoghi, disegnando una geografia umana in divenire, in cui il passato confluisce nel presente lasciando un segno distintivo e costruendo l’identità della Roma di domani. Un’autenticità e una creatività che permeano le vie, fondate sull’incontro e sulla relazione, aspetti essenziali di cui si nutre il progetto.

Si partirà alle 16 da Alveus Studio, in via Avellino, con la performance di Alice Schivardi con Manuela Maiorano, le musiche di Vincenzo Martino, Hurla Hoop Choir e le incursioni poetiche di Giovanni Bartolo Botta. Si proseguirà nel vicino Spazio Ora d’aria dove alle esibizioni precedenti si affiancheranno le musiche di Sebastiano Forti e Sava Stevic. A seguire, in rapida successione, la performance di Paolo Buggiani in Via Macerata, l’open studio di Alberto Di Fabio con musiche di Stefano Peluso, Raffaele Bella e Simona Benincasa, la danza greca di Dimitri Evangelou e il monologo di Caterina Marino accompagnato dalla chitarra di Vincenzo Martino al Parco del Torrione.

La passeggiata proseguirà in via Ettore Fieramosca, con l’installazione di Gianfranco Basso e le esibizioni musicali di Alessandro Nosenzo, Giovan Bartolo Botta, Sava Stevic, Simona Benincasa, Fabrizio Parente, Raffaele Bella e Vincenzo Martino, e poi presso il Centro Commerciale di Via Alberto Pollio con l’esibizione musicale di Agnese Sielli. La passeggiata si concluderà nello Studio di Portonaccio con la performance Peace Piece di Gianfranco Basso e una festa finale.

Un lungo happening in cui nella pratica del “camminare insieme” si farà esperienza di nuove narrazioni del territorio, si apriranno nuove strade per la riflessione comune. In cammino insieme verso est, direttrice della passeggiata ma anche luogo simbolico, di luce nascente e di rigenerazione. Un evento totalizzante e coinvolgente, nato dal basso, che riconsegna valore alla relazione, alla costruzione sociale e che ci ricorda l’importanza dello stare insieme, qui e ora. Info e programma completo sono consultabili all’omonima pagina Facebook.