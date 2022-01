Il 13 gennaio la casa d’aste Phillips presenterà a New York una nuova mostra dedicata agli ultimi 50 anni del fenomeno culturale del graffitismo. A cura di Arnold Lehman ed Elizabeth Wallace, 1970s / GRAFFITI / TODAY mette in mostra uno studio approfondito sui vari stili che hanno caratterizzato il movimento e che si sono manifestati sia a Los Angeles che a New York.

“I graffiti sono l’unica forma d’arte con cui ogni singolo americano ha avuto un’esperienza diretta. Suscitano sempre una risposta che va dalla riverenza all’indignazione. 1970S / GRAFFITI / TODAY mira a voltare pagina, spostando il paradigma e concentrandosi sul rapporto tra graffitisimo e arte contemporanea nel XX e XXI secolo. È importante elevare questo fenomeno culturale e riconoscere tutti i grandi artisti che hanno partecipato al suo sviluppo, tra cui Jean-Michel Basquiat, Chaz Bojórquez, CRASH, Al Díaz, EKLIPS, Fab 5 Freddy, FUTURA, Keith Haring, HAZE, KAWS, KRUSH , Lady Pink, Mister Cartoon, Lee Quiñones e tanti altri. Non vediamo l’ora di celebrare queste opere a New York, una città che ha avuto un ruolo così significativo nella storia del fenomeno. 1970S / GRAFFITI / TODAY darà il via alla stagione primaverile alla PHILLIPS.” ha dichiarato Arnold Lehman.

Composta da circa 150 opere riunite grazie al contributo di artisti, gallerie, collezionisti privati, la mostra, che include anche importanti prestiti dalla collezione Sidney Janis del Brooklyn Museum, è una retrospettiva unica che celebra una delle forme d’arte più accessibili al mondo.

La mostra sarà visibile presso la sede di New York di Phillips, al 432 di Park Avenue, fino al 20 febbraio 2022.