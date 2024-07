In Scena: gli spettacoli e i festival della settimana, dal 29 luglio al 4 agosto

In Scena è la rubrica dedicata agli spettacoli dal vivo in programmazione sui palchi di tutta Italia: ecco la nostra selezione della settimana, dal 29 luglio al 4 agosto.

Danza e teatro

Notte Morricone di Aterballetto

All’Arena Sferisterio di Macerata con Danza all’Opera, un progetto di Macerata Opera Festival con Civitanova Danza Festival, il 1 agosto in scena una nuova creazione del Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto, dal titolo Notte Morricone ideata e firmata dal premiato artista spagnolo Marcos Morau – uno dei coreografi più ricercati del panorama contemporaneo -, opera coreografica dai linguaggi multiformi che celebra, con 16 danzatori, l’indelebile eredità artistica del Premio Oscar Ennio Morricone, autore di indimenticabili colonne sonore.

Il coreografo spagnolo, con la sua potenza visionaria e la capacità di trasfigurare universi musicali, propone una serata unica che intreccia danza, arti visive e suggestioni cinematografiche. Morau si avvicina al repertorio iconico di Morricone, omaggiandolo e liberandolo dal contesto canonico di lettura e presentazione.

Come dichiara lui stesso, «sebbene sia quasi impossibile separare la sua musica dalle immagini che la accompagnano, Morricone trascende e si intreccia con la vita stessa, con i ricordi, con la bellezza e la crudeltà di un mondo che continua ad avanzare».

Il lavoro, dopo il debutto outdoor a Macerata, a ottobre sarà la Fondazione Teatro di Roma, coproduttore del progetto, ad ospitare la prima rappresentazione indoor, il 24 ottobre, e le successive repliche, dal 25 ottobre al 10 novembre 2024, presso il Teatro Argentina.

Segesta Teatro Festival

Terza edizione del Segesta Teatro Festival, con la direzione artistica di Claudio Collovà, dal 26 luglio al 25 agosto, in programma nel Parco Archeologico di Segesta diretto da Luigi Biondo, in particolare al Teatro Antico e al Tempio, immersi in uno scenario naturale unico. Un cartellone di eventi fra teatro, danza, musica, spettacoli all’alba e al tramonto e uno speciale progetto multimediale nel buio della notte, dedicato all’osservazione astronomica e all’esplorazione dei miti celesti.

L’elenco degli artisti è lungo: Sergio Cammariere, Lina Sastri, Danilo Capezzani con la compagnia Ivona, Noa, Frida Bollani Magoni insieme ad Albert Eno, Claudio Collovà, Viola Graziosi, la Mono Dance Company, il progetto site specific Deep Sky, Daniele Salvo, Giovanni Calcagno e Vincenzo Pirrotta, Alberto Samonà con Tito Rinesi & Ensemble Dargah, Nick The Nightfly, Mimmo Cuticchio, Gabriele Vacis, Acoustic Swing Trio, Claudio Terzo, Giacomo Barraco, Francesco Marilungo con la compagnia Körper, Pippo Pollina alla guida del Palermo Acoustic Quintet e Roberto Latini sono fra i protagonisti di un’edizione che presenta 5 Prime nazionali, 7 progetti firmati da artisti under 35 di cui 2 in prima assoluta, 3 appuntamenti all’alba, 11 spettacoli teatrali, 8 concerti, 3 coreografie, per un totale di 23 appuntamenti in cartellone (30 con le repliche), cui si aggiungono i 4 laboratori tenuti da Ilenia Romano, Miriam Palma, Alessandra Luberti e Stefano Maltese.

Il Positano Teatro Festival omaggia Enzo Moscato

Cinque serate per cinque riconoscimenti nella suggestiva Piazza dei Racconti con la consegna del Premio Annibale Ruccello a un interprete del teatro, con l’attribuzione dei Premi Gerardo D’Andrea a giovani autori e protagonisti della scena e del Premio Pistrice – Città di Positano ad un interprete del panorama nazionale, a cui si aggiunge quest’anno il Premio Speciale dedicato al drammaturgo Enzo Moscato.

La XXI Edizione del Positano Teatro Festival di Gerardo D’Andrea con al direzione artistica di Antonella Morea, omaggia Enzo Moscato, uno dei migliori e più riconosciuti interpreti e autori della drammaturgia contemporanea italiana, a sei mesi dalla sua scomparsa. Un tributo e una grande riconoscenza per la costante presenza al Festival con i suoi irriverenti e poetici spettacoli.

Non a caso, nel 2002, quando il Positano Teatro Festival intitolò la rassegna teatrale ad Annibale Ruccello il primo Premio fu assegnato proprio a Moscato. Tra gli spettacoli: Raccontami” – Una Passeggiata Devota, con Isa Danieli in cui omaggerà i grandi maestri e gli autori che l’hanno accompagnata nel suo viaggio di donna e attrice, da Eduardo alla drammaturgia contemporanea; Scende giù per Toledo, famoso romanzo del 1975 di Giuseppe Patroni Griffi, con la regia e l’interpretazione di Roberto Maria Azzurro, accompagnato al pianoforte da Tom Tea; Muratori commedia di Edoardo Erba, regia e adattamento in napoletano di Peppe Miale e l’interpretazione di Massimo De Matteo, Francesco Procopio, Angela De Matteo.

Festival DirezioniAltre

A Roma, Dall’1 al 4 agosto, presso la Biblioteca Arcipelago Auditorium e il Piazzale dei Caduti della Montagnola, torna “direzioniAltre_tuttelestradeportanoaRoma” a cura di TWAIN Centro Produzione Danza con la direzione artistica di Loredana Parrella, festival multidisciplinare articolato in spettacoli per tutte le età di danza, teatro, musica e circo, laboratori e incontri con gli artisti.

Tra gli spettacoli A peso morto del coreografo Carlo Massari, che riflette sulle contraddizioni della “Città Metropolitana” alternando lunghi momenti di staticità a improvvisi crolli, mentre con Memento, del duo Pergallini/Pitarresi due corpi indagano sul significato del ricordo in un paesaggio immaginario.

La danza diventa protagonista, mescolandosi con il teatro, in Sogno_primo studio, ultima creazione di Loredana Parrella, ispirata a una delle commedie più magiche di William Shakespeare. La programmazione teatrale vede la partecipazione di Ariele Vincenti in Ago Capitano Silezioso, che racconta la storia di Agostino Di Bartolomei, lasciato ai margini da un mondo che non si volta indietro, mentre in Eroi e Letteratura Aleksandros Memetaj si esibirà in reading sulla figura dell’Eroe, accompagnato dalla danza di Yoris Petrillo e Anne Gaelle Stephant, dove le parole, il suono e il movimento si incontrano dando vita ad una pièce delicata e suggestiva.

Terreni Creativi Festival

XV edizione di Terreni Creativi Festival, che si terrà nelle serre dell’entroterra di Albenga dal 1 al 4 agosto. Il festival ha vinto diversi premi – Rete Critica 2017, Hystrio – Nuove Muse e Premio Ubu nella categoria miglior organizzazione e direzione artistica -, tra cui il Premio Garrone nel 2016 «Per l’originale ideazione che ha portato il teatro contemporaneo dentro il cuore economico di Albenga – le sue aziende agricole – un modo alternativo di vivere lo spazio teatrale che riscopre nuove forme di convivialità… creando una positiva sinergia fra la comunità produttiva, sociale e politica della città e la proposta artistica».

Nel programma di quest’anno grandi maestri della scena teatrale come Danio Manfredini, Scimone Sframeli, Giovanna Daddi e Dario Marconcini si alterneranno a giovani compagnie vincitrici del Premio Scenario e giovani coreografi e coreografe – Gennaro Lauro, Giuliana Majo, il belga Charles Pas – scelti dalla coreografa e danzatrice Francesca Foscarini nelle quattro serate del festival. Concluderanno la programmazione momenti musicali gestiti da alcune delle più interessanti dj del panorama musicale come la colombiana Guayaba, Roberta Russo, Angie BacktoMono, Martina Graziosi.

Il programma sul sito terrenicreativi.it.

La danza hip hop dei francesi Accrorap

Prima nazionale il 31 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche per il festival Civitanova Danza, di Prélude della compagnia francese Accrorap diretta dal coreografo Kader Attou, uno dei maggiori esponenti della danza hip-hop. Come preludio all’insediamento della compagnia Accrorap nel sud della Francia, questo brano è l’invito rivolto dal coreografo Attou a danzatori professionisti di hip-hop della regione ad entrare nel suo universo artistico. Un lavoro “A tutto tondo e senza limiti“, presentato per la prima volta nell’ambito del Festival de Marseille 2022, concepito al fine di raggiungere tutti i generi di pubblico e portare la danza hip-hop in luoghi non comuni e ai confini della pura scrittura coreografica.

Prélude è la storia dell’incontro tra la musica di Romain Dubois e la fisicità dei danzatori, musica che, in un crescendo ritmico e melodico, diviene tensione e passione. Il virtuosismo dei danzatori dialoga con la musica e i corpi sembrano unirsi in un unico movimento. Uno spettacolo di forti emozioni, un viaggio coinvolgente che conduce a una sorta di liberazione finale.

Invasioni dal futuro

Nuova edizione del Festival IF/INVASIONI (dal) FUTURO_ DARK AGES, con cui la lacasadargilla abiterà il Teatro India di Roma, dal 29 luglio al 4 agosto, spettacoli multimediali e melologhi sci-fi, workshop, laboratori, istallazioni multimediali site specific visive e sonore, una conferenza di filosofia e un ricco palinsesto radiofonico quotidiano sui temi contemporanei (e sempre più preveggenti) della fantascienza.

Dal 31 luglio prende il via il programma di serate spettacolari. Si comincia in prima nazionale, con la seconda parte del progetto biennale L’ombra dello Scorpione, tratto dal classico di Stephen King ambientato in un futuro oggi più che mai prossimo, in cui il novanta per cento dell’umanità è stata decimata da un virus di laboratorio.

Segue in prima nazionale, l’1 e 2 agosto, Klara e il sole di Kazuo Ishiguro, novità di quest’anno a cura de lacasadargilla. Un gioiello ibrido del XXI secolo, un affresco sull’amicizia e sulla complessità del cuore umano – sfaccettato come le percezioni di Klara, robot umanoide di generazione B2 ad alimentazione solare, che promette di dedicare tutti i suoi straordinari talenti a Josie, la ragazzina che la sceglie come AA – la sua Amica Artificiale.

Infine, il 3 agosto, a grande richiesta torna Consigli per sopravvivere in natura, con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, spettacolo multimediale musicale in forma di melologo sci-fi attorno ai racconti introvabili di quattro grandi madri della fantascienza (Alice Bradley Sheldon, Octavia Butler, Ursula Le Guin, Margaret Atwood).

A Venezia Titizé – A Venetian Dream

Continuano le repliche, dopo il debutto del 18 luglio, sul palcoscenico del Teatro Goldoni di Venezia, lo spettacolo Titizé – A Venetian Dream, lo spettacolo ufficiale della Città di Venezia coprodotto dalla Fondazione Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale con la Compagnia Finzi Pasca in partnership con la compagnia Gli Ipocriti Melina Balsamo.

Un evento progettato per il rilancio internazionale del Teatro Goldoni, che in occasione dei suoi 400 anni, ha subito un importante intervento di restyling. L’opera è scritta e diretta da Daniele Finzi Pasca – tra i membri fondatori dell’omonima compagnia di base a Lugano in Svizzera – con le musiche di Maria Bonzanigo, la scenografia di Hugo Gargiulo, e i costumi di Giovanna Buzzi. Fedele al linguaggio dei sogni che restituisce immagini evanescenti, allusioni e miraggi, Titizé – A Venetian Dream fonde tradizione e innovazione in un affascinante connubio tra clowneria, il linguaggio del corpo e dell’acrobazia – che permette di alludere, creare metafore, amplificare emozioni – e l’utilizzo di innovative macchine sceniche, dando vita a un teatro per tutti senza dover ricorrere alla parola, in un gioco caleidoscopico che intreccia diversi piani di significato, rievocando un iperbolico grammelot.

Dopo le repliche al Teatro Goldoni, dove resterà in scena fino al 13 ottobre tutte le settimane dal giovedì alla domenica, Titizé – A Venetian Dream continuerà la sua tournée in Italia e in Europa.

Omaggio a Domenico Modugno

Continua la tournée (il 29 a Bari e il 30 e 31 ad Andria, al Festival Internazionale Castel dei Mondi) della Compagnia Berardi Casolari dello spettacolo Io provo a volare, una drammaturgia originale con testo e regia di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, che, a partire da cenni biografici di Domenico Modugno, racconta la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in provincia che cercano di realizzare il sogno di diventare artisti. Ed è proprio attraverso la descrizione delle aspettative, delle delusioni e degli sforzi che si articola il racconto.

La storia vede lo spirito di un custode di un teatrino di provincia che, a mò di vecchio capocomico, torna in scena ogni notte, a mezzanotte, in compagnia dei suoi musicisti all’interno del teatro, in cui mosse i primi passi. Così fra racconto, musica e danza, accompagnati dalle musiche di Modugno, interpretate da chitarra e fisarmonica di Francesco Rina e Bruno Galeone, si rivivono episodi della sua vita: i sogni, gli incontri, gli stages, le prove, la fuga, la scuola, il primo lavoro e l’amaro rientro al paesino, al quale, dopo aver provato tutte le strade possibili, è costretto a tornare.

Il lavoro quindi, utilizzando la figura di Modugno come simulacro, rende omaggio agli sforzi ed al coraggio dei lavoratori in genere e dello spettacolo in particolare, che, spinti da passione, costantemente si lanciano all’avventura in esperienze giudicate poco dignitose, solo perché meno visibili.

Orizzonti Verticali a San Gimignano

L’edizione 2024 del festival “Orizzonti Verticali – Arti sceniche in cantiere” si snoda dal 31 luglio al 3 agosto in splendide location di San Gimignano (Siena), con appuntamenti di danza, teatro, musica, performance, incontri, installazioni. La direzione artistica è di Patrizia de Bari e Tuccio Guicciardini, curata dalla compagnia Giardino Chiuso, in collaborazione con Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee.

L’apertura è con la performance VIS À VIS della compagnia Egribianco, interpreti Gianna Bassan e Vittorio Criniti, un lavoro urbano che si svolge per strada dove una coppia seduta al bar si confonde con gli altri avventori. Tra gli spettacoli di danza Entanglement, del Duo Zakuro, che nasce dall’indagine di Jennifer Rosati e Lorenzo Di Rocco sul concetto appartenente al mondo delle particelle: l’entanglement, misterioso fenomeno della meccanica quantistica già definito da Einstein come “un’azione a distanza”, in cui due microparticelle, inizialmente fatte entrare nello stesso stato quantico, possono risultare connesse anche se poste successivamente a grande distanza una dall’altra.

E ancora: il gruppo teatrale romano Eat the catfish con Tre liriche, con la regia e la drammaturgia di Jacopo Neri, che esplora il nesso tra amore e paura; Non tutti sanno che… della compagnia di danza Resextensa; Teatro Studio Krypton con Bodyscaping/Architetture Dinamiche Per Il Corpo di Massimo Bevilacqua.