It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World #18. Intervista a Yuval Yairi

#ItsaMadMadMadMadWorld: intervista a Yuval Yairi

A cosa stai lavorando?

«Sto lavorando a quello che alla fine diventerà il terzo e conclusivo capitolo di una trilogia, iniziata con “Surveyor” (2016) e proseguita con “Cyphers & Cypresses” (2019).

Nel primo capitolo ho adottato la figura seminarrativa di un “geometra” come partner e

punto di vista per esaminare ciò che mi circonda e per l’introspezione e la ricerca personale dell’anima, cercando di venire a patti con alcuni episodi del mio passato, rivisitando esperienze del mio servizio militare e affrontando questioni etiche e morali irrisolte, formulando un linguaggio codificato e attraverso azioni e oggetti simbolici.

Cyphers & Cypresses si sposta dalla contemplazione della mia esperienza personale

verso un’analisi più ampia che riflette molteplici prospettive sullo stato dello spazio israeliano, in un contesto personale, politico e geografico, utilizzando il cipresso come strumento di misura e come sensore che raccoglie informazioni sull’ambiente circostante.»

Come trovi ispirazione per il tuo lavoro? E cosa ti ispira di più?

«L’ispirazione può venire da qualsiasi cosa; non sempre arriva consapevolmente, non sempre è facile, a volte non arriva affatto. Posso cercare l’ispirazione, aspettare che arrivi, o (meglio) non contarci troppo ma continuare a studiare e praticare la mia materia.»

Cosa significa fotografare negli Anni Venti del Duemila?

«Fotografare negli anni 2020 è lo stesso di sempre, solo in un mondo molto più affollato e pieno di immagini.»

Il 2020 in una foto?

Biografia

Yuval Yairi è nato in Israele nel 1961 e attualmente vive e lavora a Gerusalemme. Si è laureato nel 1988 presso il dipartimento di comunicazione visiva della WIZO Haifa Academy of Design and Education. Tra gli anni 1988-1999 è stato direttore di uno studio di design a Gerusalemme, dove ha prodotto e diretto cortometraggi e documentari. Dal 2004 il lavoro di Yairi si è dedicato alla ricerca e alla pratica artistica, lavorando principalmente con la fotografia e il video.

Yairi esplora luoghi locali storicamente, culturalmente o politicamente carichi di significati che sono anche associati alla sua biografia e memoria personale. Che si tratti di un lazzaretto o di una biblioteca di uno scrittore, di un villaggio arabo abbandonato, di una camera d’albergo a buon mercato o di un museo in fase di ristrutturazione, tutti vengono trasformati attraverso la sua prospettiva personale, decostruendo e ricomponendo spazi, tempi ed eventi.

Le opere di Yairi sono state presentate in musei, gallerie e festival internazionali e fanno parte di collezioni pubbliche e private. Nel 2017 ha vinto il Ministry of Culture Award for Visual Arts.

Info: Sito web, Instagram, Facebook

Galleries: Podbielski Contemporary, Milano / Zemack Contemporary, Tel Aviv /

Fabienne Levy, Lausanne /

