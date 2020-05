exibart.podcast: le parole dell’arte, sempre con te

Le chiavi di casa, dell’auto, del motorino, il portafoglio o il portamonete o il borsellino della nonna, il pacchetto di fazzoletti, prima normali, tuttalpiù a 2 o 3 veli, adesso le salviettine igienizzanti. E quindi la mascherina e l’amuchina. Senza parlare degli occhiali, sia da vista che da sole. E infine, chiaramente, lo smartphone o l’iPhone o tutti e due. Dimenticavamo, gli auricolari, le cuffiette, gli AirPod. Per far notare quanto sia nobile e disinteressato il lavoro che ogni giorno svolgono le nostre tasche che, da oggi, avranno anche una nuova amica: exibart. E la cosa bella è che sarà di grande compagnia, pur avendo giusto il peso di una voce, perché si tratta di exibart.podcast.

Uno spazio condiviso con contenuti curati ed esclusivi, per sperimentare una nuova modalità di divulgazione delle informazioni e offrire nuovi strumenti per analizzare la contemporaneità. Interviste, approfondimenti tematici, rassegne stampa e talk, progetti originali pensati dal team di exibart o realizzati in collaborazione con musei, festival, istituzioni, gallerie, artisti, curatori, autori. Questo e tanto altro, costantemente aggiornato e disponibile on demand sulla nostra piattaforma, tutto da scaricare e ascoltare come e quando vuoi. A casa e in metropolitana, senza dare nell’occhio nel corso di una conferenza troppo noiosa o sulla spiaggia tra un tormentone e l’altro, durante un’arrampicata a mano libera. Un nuovo modo di raccontare l’arte e portarla sempre con te. Nella tua tasca.

A cura di Matteo Bergamini, exibart live.talks nasce come progetto di approfondimento sotto forma di interviste con protagonisti e le protagoniste del mondo dell’arte e della cultura italiani, usando la formula della “storia in diretta” sul canale Instagram della rivista. Le dirette sono nate nella seconda metà del mese di marzo 2020, mentre il mondo intero era chiuso in casa per fronteggiare la pandemia da covid-19, con la necessità di avvicinarsi ulteriormente al pubblico, proponendo colloqui brevi e informali sui temi dell’arte contemporanea: dalle idee per la ripresa dopo la crisi sanitaria alle previsioni legate al futuro del collezionismo, nonché alla progettualità che si è sviluppata a partire da una situazione di coercizione mai sperimentata prima dei primi mesi del 2020. Una finestra per osservare e per tornare a riflettere “dal vivo”, in modalità colloquiale, al tempo in cui le possibilità di incontro e confronto sono state sospese.

Qui, o sul nostro canale Spotify, trovate i primi quattro episodi con Ilaria Bonacossa, Francesco Simeti, Emanuele Cappelli e Massimiliano Gioni.

New Normal, a cura di Cesare Biasini Selvaggi è il secondo format di exibart.podcast che parte all’indomani dell’avvio della cosiddetta fase 2 del Coronavirus in Italia. Perché la nuova normalità non basta che sia nuova. Ha bisogno di direzione e senso, di idee e soluzioni visionarie e coraggiose, ma non per questo meno concrete. Attraverso storie e personaggi, interviste e dibattiti, vogliamo dare voce al contributo decisivo della cultura contemporanea e dell’arte al futuro che ci attende.

Gli ospiti delle prime due puntate sono Michelangelo Pistoletto e Diego Bergamaschi e Aria Spinelli della nuova edizione del Forum dell’arte contemporanea.

exibart.podcast

Produzione di Nicoletta Graziano, Roberta Pucci e Yasmin Riyahi.

Montaggio tecnico a cura di Gianmarco Biele.