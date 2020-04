Art Paris 2020 addio: la fiera di Parigi cancellata a causa del Covid-19

Alla fine, anche Art Paris si è arresa all’avanzata – anzi, all’evidenza – del Covid-19 e così, dopo un primo annuncio diffuso alcune settimane fa e in cui si rimandava l’apertura della fiera al 28 maggio, adesso è arrivata l’ultima decisione: la 22ma edizione del 2020 è stata annullata, appuntamento direttamente al 2021. La decisione di cancellare Art Paris è stata presa in seguito al provvedimento del governo francese, che ha vietato tutti gli incontri pubblici fino a metà luglio 2020, a causa del propagarsi dell’emergenza Coronavirus sul territorio.

«Abbiamo sperato fino alla fine e stavamo lavorando a un altro rinvio di Art Paris, dall’1 al 5 luglio, che avrebbe dato alle gallerie francesi la possibilità di incontrare i loro collezionisti dopo la stagione primaverile in quarantena. Tuttavia e con molto dispiacere, ci troviamo obbligati a rinunciare all’edizione 2020», si legge nel comunicato diffuso dal board di Art Paris che, quest’anno, avrebbe riunito 150 gallerie da 20 Paesi di tutto il mondo, con un focus sull’arte emergente dalla penisola iberica (ne scrivevamo qui).

Ma non tutto è perduto, la strada da seguire, come ha fatto Art Basel, è quella dell’online. «Nelle prossime settimane, implementeremo varie misure utili sia per gli espositori che per il pubblico. La fiera verrà spostata interamente online e, non appena le misure di confinamento finiranno, verrà proposto al pubblico un progetto di Art Paris – Hors Les Murs diffuso in tutta Parigi», insomma online ma non solo. «Il nostro obiettivo è quello di mostrare il lavoro di quelle gallerie che ci hanno accompagnato e che continuano a riporre la loro fiducia in noi, che svolgiamo un ruolo essenziale in un momento in cui sia loro, sia gli artisti che rappresentano, sono particolarmente vulnerabili e hanno bisogno del nostro supporto», continuano da Art Paris. Forse una frecciatina a David Zwirner che, fiducioso dei suoi canali online, aveva messo in dubbio l’efficacia e l’attrattiva delle fiere, dopo l’emergenza Covid-19.

Comunque, Art Paris tornerà direttamente dal 7 all’11 aprile 2021. Sarà la prima fiera a essere ospitata nel Grand Palais al Champ de Mars, una struttura temporanea, progettata da Jean-Michel Wilmotte e concepita per ospitare i grandi eventi a Parigi fino alla riapertura del Grand Palais, dopo i lavori di ristrutturazione e in coincidenza con le Olimpiadi estive del 2024.

